Από τις έξι το πρωί έχουν προσαχθεί στα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οι 13 Τούρκοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στην περιοχή Τυχερού Σουφλίου, να μεταφέρουν 147 πιστόλια τα οποία είχαν σε σάκους, λίγα λεπτά μετά το πέρασμά τους από τον ποταμό Έβρο, προερχόμενοι από την Τουρκία, όπως μετέδωσε το ertnews.gr.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για μέλη της τουρκικής μαφίας που είχαν βρει καταφύγιο στη χώρα μας. Οι ελληνικές Αρχές είχαν πληροφορίες από την προηγούμενη Παρασκευή ότι οι 7 άνδρες και οι 6 γυναίκες θα εισέρχονταν στη χώρα μας και θα έφεραν βαρύ οπλισμό.

Τα συγκεκριμένα πιστόλια είχαν ως αποδέκτες μέλη του ελληνικού οργανωμένου εγκλήματος και το εντυπωσιακό είναι ότι βρέθηκαν μεταλλικά τμήματα από πιστόλια Glock και τα πλαστικά μέρη θα εκτυπώνονταν σε 3D εκτυπωτές, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα πιστόλια και να πουληθούν και αυτά με τη σειρά τους στο εγχώριο έγκλημα.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι παραλήπτες των πιστολιών θα μπορούσαν να φτιάξουν περίπου 30 λειτουργικά όπλα από τα συγκεκριμένα εξαρτήματα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Οι 13 συλληφθέντες είναι πρόσωπα «καθαρά», που δεν είχαν απασχολήσει τις διωκτικές Αρχές στη χώρα μας και ουσιαστικά χρησιμοποιούνται ως «μεταφορείς» οπλισμού, προκειμένου να μην τραβούν την προσοχή της αστυνομίας.

Δημογλίδου: «Τα όπλα δεν θα κατέληγαν σε μία μόνο πόλη»

Το πώς έφτασε η Αστυνομία στην εξιχνίαση αυτής της υπόθεσης, αποκάλυψε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5».

«Υπήρχαν πληροφορίες ότι με κάποιο τρόπο θα προσπαθούσαν να εισάγουν αυτόν τον οπλισμό στη χώρα μας, χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία βέβαια. Γι’ αυτό και χρειάστηκε οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Θεσσαλονίκης να παραμείνουν αρκετές ώρες στην παραμεθόριο περιοχή. Μάλιστα, με τη συνδρομή ειδικής ομάδας της Αλεξανδρούπολης, για να διαπιστώσουν αν έχει γίνει όντως η παράνομη είσοδος αυτών των ατόμων και πού ακριβώς κρύβονταν.

Τα άτομα αυτά κρύβονταν σε σημείο με υψηλή βλάστηση για να μην μπορούν να γίνουν αντιληπτοί από τους αστυνομικούς.»

Για τις μεγάλες ποσότητες μεταλλικών εξαρτημάτων που επίσης βρέθηκαν, η Κ. Δημογλίδου ανέφερε: «Ο αριθμός των εξαρτημάτων μας δείχνει ότι θα μπορούσε να δημιουργηθούν τουλάχιστον ακόμη 30 λειτουργικά όπλα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών, προσθέτοντας ουσιαστικά κάποια πλαστικά μέρη τα οποία έλειπαν από αυτά. Το έχουμε δει στο παρελθόν να δημιουργούνται τέτοια μέρη με εκτυπωτές 3D».

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ. τα όπλα αυτά «δεν θα κατέληγαν μόνο σε μία πόλη, όπως για παράδειγμα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, που ήταν ο πλησιέστερος ίσως προορισμός, ακόμη και στην Αττική ή και σε άλλες πόλεις, όπου θα μπορούσαν να διοχετεύσουν σε εγκληματικά χέρια μέσα σε πολλά εισαγωγικά αυτόν τον οπλισμό.»