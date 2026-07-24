Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκεται ο 28χρονος φερόμενος ως δράστης της στυγερής δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου, που θα απολογηθεί την Δευτέρα για την πράξη του στον ανακριτή. Τα αδιάσειστα στοιχεία που συγκέντρωσε η ΕΛ.ΑΣ. κατέρριψαν τους ισχυρισμούς του, οδηγώντας τον άμεσα ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Χθες, Πέμπτη (23/7), ο νεαρός Αιγυπτιακής καταγωγής, που βρισκόταν τρία χρόνια παράνομα στη χώρα μας, μεταφέρθηκε στον εισαγγελέα όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με αποτέλεσμα τον θάνατο του γνωστού ποινικολόγου.

Τα στοιχεία που τον «έδειξαν»

Ο 28χρονος ομολόγησε την πράξη του, μόνο όταν οι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής του παρουσίασαν τα συντριπτικά στοιχεία που προέκυψαν από την προανάκριση και τον «έδειχναν» ως υπαίτιο. Δηλαδή:

Βιντεοληπτικό υλικό: Υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής που καταγράφει τις κινήσεις του 28χρονου κοντά στον τόπο του εγκλήματος τις κρίσιμες ώρες της δολοφονίας και τον δείχνει τότο να μπαίνει στο κτήριο με τον ποινικολόγο, όσο και να βγαίνει αργότερα κρατώντας το λαπτοπ, που αφαίρεσε από το γραφείο, μετά το έγκλημα

Δακτυλικά αποτυπώματα και DNA: Τα εργαστηριακά αποτελέσματα των Εγκληματολογικών Ερευνών ταυτοποίησαν αποτυπώματα και βιολογικό υλικό του κατηγορουμένου σε κομβικά σημεία του χώρου, στα σημεία δηλαδή, όπου προηγουμένως χτύπησε το κεφάλι και την πλάτη του 73χρονου δικηγόρου και του προκάλεσε τα θανάσιμα τραύματα.

Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ο 28χρονος έλαβε προθεσμία και θα περάσει το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου τη Δευτέρα.

Οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν το κίνητρο της πράξης του, ενώ αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσα θα πει κατά τη διαδικασία της απολογίας. «Ο 28χρονος Αιγύπτιος έχει ομολογήσει και έχει αναφέρει συγκεκριμένα πράγματα στην αστυνομία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ο κατηγορούμενος και προσπαθεί να υποστηρίξει τον εαυτό του. Δεν έχουμε τη θέση του θύματος, ούτε κάμερες μέσα στο γραφείο για να διαπιστώσουμε τι ακριβώς συνέβη», είπε σχετικά η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτονία 73χρονου ημεδαπού, η σορός του οποίου βρέθηκε βραδινές ώρες της Τρίτης, 21 Ιουλίου 2026, εντός του γραφείου του στην Αθήνα.

Για την υπόθεση συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, 28χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και ληστεία κατά συρροή.

Προηγήθηκε ενδελεχής και πολύωρη έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, κατά την οποία αξιοποιήθηκαν προανακριτικά και ιατροδικαστικά ευρήματα, οπτικό υλικό καθώς και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία. Από τη συνδυαστική αξιολόγησή τους προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος εισήλθε μαζί με το θύμα στο κτίριο όπου στεγαζόταν το γραφείο του και λίγο αργότερα εξήλθε μόνος του, κρατώντας φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, τον οποίο δεν κατείχε κατά την είσοδό του.

Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε μεσημβρινές ώρες της 22-07-2026 σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας, ενώ στο πλαίσιο της μετέπειτα έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα ρούχα που φορούσε κατά τη διάπραξη της ανθρωποκτονίας. Παράλληλα, κατά την εξέτασή του, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή».