Με «δόλωμα» ένα ψεύτικο γυναικείο προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στήθηκε η ενέδρα στον 14χρονο στον Χολαργό, ο οποίος δέχθηκε επτά μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Με «βιτρίνα» την 20χρονη κοπέλα, οι δύο δράστες κατάφεραν και προσέγγισαν τον 14χρονο, μαχαιρώνοντάς τον 7 φορές.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15:30, το μεσημέρι του Σαββάτου, (6/12).

Ο 14χρονος είχε μεταβεί ανυποψίαστος στην οδό Καραολή Δημητρίου, προκειμένου να συναντηθεί με κοπέλα που είχε γνωρίσει μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Για μία περίπου ώρα συνομιλούσε μαζί της, μέχρι που εμφανίστηκαν μπροστά του δύο νεαροί, ηλικίας 17 και 19 ετών, με τους οποίους είχε προσωπικές διαφορές.

Και οι δύο επιτέθηκαν στον ανήλικο. Ο ένας τον χτύπησε με γροθιές, ενώ ο δεύτερος τον μαχαίρωσε επανειλημμένα στον γλουτό, την κοιλιά και το χέρι.

Η επίθεση ήταν ιδιαίτερα βίαιη, ωστόσο ο 14χρονος κατάφερε να διαφύγει.

Η επαφή φέρεται να έγινε μέσω TikTok. Με μήνυμα από το προφίλ της 20χρονης, κανονίστηκε το ραντεβού με τον 14χρονο.

Όμως, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, το προφίλ δεν ανήκε στην κοπέλα με την οποία πίστευε ο 14χρονος ότι είχε κλείσει ραντεβού.

Ήταν απλώς ένα «δόλωμα» που χρησιμοποίησαν άλλοι ανήλικοι, με σκοπό να προσελκύσουν τον 14χρονο στο σημείο όπου θα μπορούσαν να τον «συμμορφώσουν» μαχαιρώνοντάς τον.

Οι διάλογοι του 14χρονου με το ψεύτικο προφίλ

Το Mega έφερε στο φως τα μηνύματα που αντάλλαζε ο 14χρονος με την φερόμενη ως «20χρονη»

«20χρονη»: Θα βγούμε καμία βόλτα Παρασκευή που βγαίνω από νοσοκομείο; Αλλά οι δυο μας, μην φέρεις κάποιο άλλο άτομο.

14χρονος: …

«20χρονη»: Αύριο 12:00 να είσαι Νέα Ιωνία σταθμό να έρθω με ταξί, γιατί δεν μπορώ πολύ να περπατάω και θα πάμε να φάμε, πήρα 100 ευρώ.

14χρονος: Οκ.

«20χρονη»: Θα φάμε τελικά έξω ή σπίτι; Να ξέρω … Άμα είναι να παραγγείλουμε σπίτι μου.

14χρονος: Έξω.

«20χρονη»: Τι ώρα θα ξυπνήσεις όμως ρε για να ξέρω κι επίσης όπως σου είπα δεν λες σε κανέναν τίποτα και ειδικά στον (…)

14χρονος: Ρε αφού θα πάρεις ταξί έλα Χαλάνδρι, δεν μπορώ Νέα Ιωνία.

«20χρονη»: Έλα, κάνε μου τη χάρη, εγώ που θα σου πάρω και φαγητό, ξεκίνα εσύ να ξεκινήσω κι εγώ.

14χρονος: Δεν μπορώ, με τι να έρθω;

«20χρονη»: Ακούς; Ξεκινάω.

14χρονος: Έλα ρε …

«20χρονη»: Παραγγέλνω ταξί.

14χρονος: Οκ …

Μιλώντας στο Mega, ο 14χρονος ανέφερε: «Τίποτα, έχουμε τσακωθεί και απλά με μαχαίρωσαν».

Όπως είπε είχε κλείσει ραντεβού με μία κοπέλα, προσθέτοντας ότι του «την είχαν στημένη».

Ο πατέρας του θύματος, από την πλευρά του, αναφέρει: «Καλά είναι, έχει μόνο δύο χτυπήματα. Είναι έξι (τα χτυπήματα), τα δύο στην κοιλιά και τον πονάνε πάρα πολύ. Τον έχουν χτυπήσει στην κοιλιά και το μπούτι και σε διάφορα σημεία στο σώμα».

Ο νεαρός, σύμφωνα με τα λεγόμενα του πατέρα του, έχει διαφύγει τον κίνδυνο. «Στην κοιλιά είναι λίγο βαθύ το χτύπημα, το μαχαίρι έχει μπει πάρα πολύ βαθιά. Σήμερα σηκώθηκε. Συνήλθε λιγάκι».

«Κάναμε μία βλακεία … Αλλά είχαμε λόγο, απειλήθηκε το σπίτι μας»

Οι δύο δράστες, 17 και 19 ετών, μετά την επίθεση με μαχαίρι ανέβασαν φωτογραφία στα social media.

Ένας εξ αυτών ομολόγησε με κυνικό τρόπο την επίθεση:

«Να βγούνε και να πούνε την αλήθεια. Δεν του δώσαμε ούτε δέκα, ούτε οκτώ, ούτε έξι, ούτε επτά μαχαιριές που λέτε. Αν είχε φάει έστω και δύο στην κοιλιά, το παιδί δεν θα ζούσε. Κάναμε μία βλακεία, το ξέρουμε. Πήγαμε και του τη στήσαμε, όπως είπε και ο ίδιος. Είναι αλήθεια. Το κάναμε, αλλά είχαμε λόγο. Απειλήθηκε το σπίτι μας. Η οικογένειά μας. Μας την είχανε στημένη. Βγείτε και πείτε όλη την αλήθεια. Όχι όπως σας συμφέρει», ακούγεται να λέει αρχικά και συνεχίζει:

«Έχω συνομιλίες, έχω στοιχεία. Έχω τα πάντα. Ήμασταν εγώ και ο φίλος μου που το κάναμε. Ο φίλος μου του την έδωσε από πίσω. Εγώ από μπροστά. Συνολικά είναι τρεις μαχαιριές. Να πάτε να συναντήσετε το παιδί. Έχει μόνο τρεις ουλές».

Στη συνέχεια, ο νεαρός παραδέχτηκε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο φίλος του έχουν ποινικό μητρώο, όμως δεν έχουν πειράξει άνθρωπο χωρίς λόγο.

«Δεν μπορείτε να λέτε ότι δώσαμε επτά μαχαιριές και είμαστε εμείς οι ένοχοι. Ποτέ για ένα περιστατικό δεν φταίει μόνο ένας. Ποτέ μην πάτε να πείτε τι έγινε στην τηλεόραση χωρίς να έχετε αποδείξεις, μόνο από 2-3 φωτογραφίες. Ψάξτε τα στοιχεία. Το παραδέχομαι. Έχουμε ποινικό μητρώο, αλλά ποτέ δεν έχουμε πειράξει άνθρωπο χωρίς να μας πειράξει. Πείτε την αλήθεια. Τρεις μαχαιριές τού δώσαμε. Τις δύο εγώ και μία ο φίλος μου. Δεν έγινε τίποτα παραπάνω. Ούτε το υπερηφανευτήκαμε, ούτε τίποτα. Το κάναμε γιατί απειλήθηκε η ζωή μας και η οικογένειά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας τα εξής:

«Εγώ αμύνθηκα. Δεν ήθελα. Πήγα με χέρια να μιλήσω. Μόλις μας είδε, απλά έβγαλε ένα μαχαίρι. Πήγαμε πάρα πολύ ήρεμα. Ήταν λογικό να βγάλω μαχαίρι, γιατί ήξερα ότι έχει μαχαίρι πάνω του. Μου το είπαν οι δύο κοπέλες. Αυτά είχα να πω. Το παιδί θα δώσει εξηγήσεις αργότερα».