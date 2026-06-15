Μια καλά οργανωμένη εγκληματική οργάνωση, η οποία ειδικευόταν στις κλοπές οχημάτων, την παραποίηση των στοιχείων τους και τη μετέπειτα πώλησή τους σε ανυποψίαστους πολίτες στην Αττική, εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπατών – Αρτέμιδος.

Η αποδόμηση της σπείρας έγινε πράξη μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, 15 Ιουνίου, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και της Ο.Π.Κ.Ε.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν με εντάλματα 13 μέλη της οργάνωσης, ηλικίας από 22 έως 38 ετών.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε βαρύτατη δικογραφία για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές οχημάτων κατά συναυτουργία, κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα, πλαστογραφία και απάτη, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

Πώς λειτουργούσε το «κύκλωμα» των παραποιήσεων

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η δράση της οργάνωσης είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2023. Τα μέλη της αφαιρούσαν οχήματα από διάφορες περιοχές της Αττικής και στη συνέχεια εφάρμοζαν μια συγκεκριμένη μεθοδολογία για τη «νομιμοποίησή» τους: αφαιρούσαν τα γνήσια τμήματα που έφεραν τον αριθμό πλαισίου και παραποιούσαν τα στοιχεία κυκλοφορίας, καθιστώντας τα έτοιμα προς διάθεση στην αγορά.

Παράλληλα, το κύκλωμα είχε αναπτύξει και μια δεύτερη παράνομη δραστηριότητα: μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε ψευδείς δηλώσεις κλοπής δικών τους οχημάτων, εξαπατώντας τις ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να εισπράττουν τις σχετικές αποζημιώσεις.

Δεκάδες κλεμμένα αυτοκίνητα

Στο πλαίσιο της πολύμηνης έρευνας εντοπίστηκαν συνολικά 36 οχήματα. Από τον εξειδικευμένο τεχνικό έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι τα 19 από αυτά ήταν κλεμμένα, και έφεραν παραποιημένα στοιχεία. Τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα ταυτοποιήθηκαν και αποδόθηκαν ήδη στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν στα σπίτια των 13 συλληφθέντων, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν:

Έξι επιπλέον οχήματα

Επαγγελματικό εξοπλισμό αντιγραφής κλειδιών αυτοκινήτων

Διαγνωστικές συσκευές για εγκεφάλους οχημάτων

Ειδικά διαρρηκτικά εργαλεία για κλειδαριές

Συστήματα γεωεντοπισμού (GPS trackers)

Πλήθος ηλεκτρονικών υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων

Δύο πιστόλια-ρέπλικες, έναν αναδιπλούμενο σουγιά και ένα πτυσσόμενο γκλοπ

Το χρηματικό ποσό των 30.000 ευρώ

Κέρδη μαμούθ

Μέχρι στιγμής, από την προανάκριση έχουν εξιχνιαστεί 33 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων και εννιά περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων κλοπής. Το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από την τριετή δράση της εκτιμάται ότι αγγίζει το 1.000.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ήδη στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες της Ασφάλειας συνεχίζονται, προκειμένου να εξακριβωθεί το πλήρες εύρος της εγκληματικής τους δραστηριότητας και τυχόν εμπλοκή τους σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.