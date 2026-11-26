Ήταν Ιούλιος του 2026 όταν δύο εισαγγελείς στην Ελλάδα έδωσαν εντολή να κατασχεθούν τα ψηφιακά αρχεία της ΤΕΧΑΝ, που τοποθετούσε τότε τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» σε δεκάδες Δήμους. Άλλωστε, τότε ήταν που η Λάουρα Κοβέσι είχε προαναγγείλει ότι επίκεινται αποκαλύψεις και για άλλες σκανδαλώδεις συμβάσεις με διασπάθιση δημόσιου χρήματος στη χώρα μας, εκτός από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πριν από πέντε μήνες λοιπόν, οι Ευρωπαίες εισαγγελείς Ευγενία Κυβέλου και Ελένη Σίσκου ζήτησαν από τους «αδιάφθορους» της αστυνομίας να πραγματοποιήσουν εφόδους στα γραφεία της ΤΕΧΑΝ σε Δάφνη, Παλλήνη και τον Ασπρόπυργο.

Στο ψηφιακό αρχείο που κατασχέθηκε τότε, οι Αδιάφθοροι άρχισαν μεθοδικά να αναζητούν ποιες εταιρείες προέβαλλαν και στήριξαν την ΤΕΧΑΝ, έτσι ώστε να γίνει ανάδοχος σε ένα κομβικής σημασίας έργο για την ανακύκλωση και την διαχείριση του περιβάλλοντος στη χώρα μας, που είχε ήδη προβλήματα και βρισκόταν συχνά υπόλογη με βάσει τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Σήμερα, η υπόθεση φαίνεται πως «έδεσε» και οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην σύλληψη του εκδότη από τον όμιλο «Παραπολιτικά», Γιάννη Κουρτάκη, που φέρεται να παρείχε προβολή και δημοσιογραφική κάλυψη στην Texan καθώς και στις συλλήψεις των βασικών μετόχων της εταιρείας, δηλαδή των αδερφών Παναγιώτη και Απόστολο Μούργου.