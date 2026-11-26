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Ήταν Ιούλιος του 2026 όταν δύο εισαγγελείς στην Ελλάδα έδωσαν εντολή να κατασχεθούν τα ψηφιακά αρχεία της ΤΕΧΑΝ, που τοποθετούσε τότε τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» σε δεκάδες Δήμους. Άλλωστε, τότε ήταν που η Λάουρα Κοβέσι είχε προαναγγείλει ότι επίκεινται αποκαλύψεις και για άλλες σκανδαλώδεις συμβάσεις με διασπάθιση δημόσιου χρήματος στη χώρα μας, εκτός από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Πριν από πέντε μήνες λοιπόν, οι Ευρωπαίες εισαγγελείς Ευγενία Κυβέλου και Ελένη Σίσκου ζήτησαν από τους «αδιάφθορους» της αστυνομίας να πραγματοποιήσουν εφόδους στα γραφεία της ΤΕΧΑΝ σε Δάφνη, Παλλήνη και τον Ασπρόπυργο.
Στο ψηφιακό αρχείο που κατασχέθηκε τότε, οι Αδιάφθοροι άρχισαν μεθοδικά να αναζητούν ποιες εταιρείες προέβαλλαν και στήριξαν την ΤΕΧΑΝ, έτσι ώστε να γίνει ανάδοχος σε ένα κομβικής σημασίας έργο για την ανακύκλωση και την διαχείριση του περιβάλλοντος στη χώρα μας, που είχε ήδη προβλήματα και βρισκόταν συχνά υπόλογη με βάσει τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
Σήμερα, η υπόθεση φαίνεται πως «έδεσε» και οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην σύλληψη του εκδότη από τον όμιλο «Παραπολιτικά», Γιάννη Κουρτάκη, που φέρεται να παρείχε προβολή και δημοσιογραφική κάλυψη στην Texan καθώς και στις συλλήψεις των βασικών μετόχων της εταιρείας, δηλαδή των αδερφών Παναγιώτη και Απόστολο Μούργου.
Έρευνα για αθέμιτη επιρροή μέσω Τύπου
Στο ψηφιακό αρχείο της ΤΕΧΑΝ αναζητήθηκαν επί μήνες:
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Όλες οι συμβάσεις πώλησης των «σπιτιών ανακύκλωσης» σε Δήμους Αττικής, Πελοποννήσου και Κρήτης.
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Όλες οι συμβάσεις της εταιρείας με εταιρείες επικοινωνίας και προβολής.
Η έρευνα αφορούσε ενδεχόμενα ζητήματα αθέμιτης επιρροής, μέσω του Τύπου, προκειμένου το συγκεκριμένο έργο να καταλήξει στην TEXAN.
Σπιτάκια από … χρυσάφι και «φωτογραφικός διαγωνισμός» για την Texan
Η υπόθεση κινήθηκε με αφορμή πόρισμα Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, στο οποίο καταγράφεται ότι το 2020 διεξήχθη «φωτογραφικός διαγωνισμός» για την προμήθεια άνω των 200 σπιτιών ανακύκλωσης, συνολικού κόστους 83 εκατ. ευρώ, από την Περιφέρεια Αττικής και τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πελοποννήσου και Κρήτης.
Μεταξύ των σημείων που επισημαίνονται στο πόρισμα είναι ότι για καθένα από τα σπίτια καταβλήθηκε το ποσό των 300.000 ευρώ, έναντι 66.000 ευρώ που φέρεται να κοστολογείται στην ελεύθερη αγορά.