Σε συναγερμό βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, ο οποίος προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που θα χτυπήσει τη χώρα τα επόμενα 24ωρα.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από τον Κόλπο της Σύρτης προς τα βορειοανατολικά, θα φέρει σημαντική επιδείνωση του καιρού, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα, κυρίως την Τετάρτη.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια της Τετάρτης 21/01, οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές από το μεσημέρι στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, από το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και από το βράδυ στις Κυκλάδες.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας προβλέπονται βροχές από νωρίς το πρωί, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης την Τετάρτη, κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (Ακραία).

Επιπλέον, για την κακοκαιρία, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν:

-Οι έντονες χιονοπτώσεις στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και του Βορείου Αιγαίου, αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και πρόσκαιρα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

-Οι μεγάλες ποσότητες νερού που αναμένεται να δεχτούν κυρίως η Ανατολική και η Νότια Πελοπόννησος, η Κεντρική και Ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η Ανατολική και η Νότια Θεσσαλία,

-Οι θυελλώδεις άνεμοι στα δυτικά και τα νότια.

Στους παρακάτω χάρτες, παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα ύψη βροχόπτωσης σε δυο χρονικά στιγμιότυπα της Τετάρτης καθώς και το συνολικό ύψος χιονιού μέχρι το βράδυ της Τετάρτης

Όσον αφορά τα υψόμετρα χιονόπτωσης και εξαιτίας του εγκλωβισμού του ψύχους των προηγούμενων ημερών, απόψε (νύχτα Τρίτης) και το ξημέρωμα της Τετάρτης ενδέχεται να δούμε χιονοπτώσεις σε περιοχές της δυτικής Θεσσαλίας , της Ηπείρου, και της δυτικής Μακεδονίας σε υψόμετρα έως και 500-600μ. πριν ανέλθουν τα υψόμετρα χιονόπτωσης την Τετάρτη στα 800-1000μ.

Σημαντικά ενισχυμένοι θα είναι οι ανατολικοί – νοτιοανατολικοί άνεμοι απόψε και την Τετάρτη στο κεντρικό – νότιο Ιόνιο και την Τετάρτη στο νότιο – κεντρικό Αιγαίο με την ένταση να φτάνει τα 8-9 Μποφόρ τοπικά.

Υπολείμματα του συστήματος θα συνεχίσουν να δίνουν τοπικά ισχυρές βροχές και την Πέμπτη σε δυτικά – κεντρικά – νότια και ανατολικά τμήματα.

Κλειστά τα σχολεία στην Αττική

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, κλειστά θα παραμείνουν για προληπτικούς λόγους αύριο, Τετάρτη, όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυκτερινά σχολεία σε όλη την Αττική.

Η απόφαση αυτή ελήφθη με στόχο την προστασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού από τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις μετακινήσεις προς και από τα σχολεία, καθώς από το μεσημέρι και μετά προβλέπονται σφοδρές βροχοπτώσεις με υψηλή πυκνότητα.

Παράλληλα, αυτή τη στιγμή διεξάγεται σύσκεψη με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης, Γιάννη Κεφαλογιάννη και τους εκπροσώπους των ΟΤΑ και όλων των συναρμόδιων φορέων πολιτικής προστασίας για την εκτίμηση του κινδύνου λόγω κακοκαιρίας.

Αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του καιρού στην Αττική

Νεφελώδης και βροχερός θα ξεκινήσει ο καιρός την Τετάρτη. Σημαντική επιδείνωση περιμένουμε το μεσημέρι και το απόγευμα με κύματα έντονων βροχοπτώσεων (παροδικά με έντονη ραγδαιότητα) με συνοδεία λίγων διάσπαρτων ηλεκτρικών εκκενώσεων.

Πολύ έντονες βροχές αναμένονται κυρίως στα νότια – ανατολικά τμήματα του νομού όπως και στα νότια του λεκανοπεδίου της Αττικής.

Τη νύχτα τα φαινόμενα θα μετατοπίζονται σταδιακά προς τα ανατολικά ενώ μετά τα μεσάνυχτα τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν ύφεση με εξαίρεση τα δυτικά όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν εκ νέου τοπικές βροχές μέσα στη διάρκεια της νύχτας.

Πυκνές χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στην Πάρνηθα και τον Κιθαιρώνα από τα 800-900μ. και άνω και στην κορυφή του όρους Πατέρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις αρχικά έως 3-4 Μποφόρ και από το μεσημέρι και μετά νοτιοανατολικοί στα 6 Μποφόρ (τοπικά 7-8 Μποφόρ στη νοτιοανατολική Αττική).

Εξασθένηση των ανέμων αναμένεται τη νύχτα με την μετατόπιση των φαινομένων ανατολικότερα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε πώς θα χτυπήσουν την Αττική τα έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχές – καταιγίδες) σύμφωνα με το σύστημα «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» του ΕΛΚΕΘΕ

Το σύστημα «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ αποτελεί μια από τις κύριες εθνικές υποδομές εποπτείας των ελληνικών θαλασσών.

Μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη ενός ακραίου καιρικού φαινομένου και να αντιληφθούν τα χαρακτηριστικά και την έντασή του.

Σε επιφυλακή ο δήμος Αθηναίων

Σε ύψιστο βαθμό ετοιμότητας τίθεται ο δήμος Αθηναίων από αύριο το πρωί της 21ης Ιανουαρίου. Η Πολιτική Προστασία, η Δημοτική Αστυνομία, η Καθαριότητα, το Πράσινο και οι Τεχνικές Υπηρεσίες θα είναι σε επιφυλακή προκειμένου να παρέμβουν όπου κριθεί απαραίτητο, με στόχο τη μείωση των προβλημάτων και την ασφάλεια των πολιτών.

Συγκεκριμένα, λαμβάνονται τα εξής μέτρα:

1. Ύστερα από απόφαση της Περιφέρειας Αττικής και με βάση τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και όλοι οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί του δήμου. Η απόφαση λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους, με προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών, των γονέων, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού.

2. Τίθεται σε λειτουργία η Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου (Αχαρνών 372, 210-2012334) ως προσωρινός χώρος προστασίας των πολιτών, όπου θα παρέχονται ασφαλής προσωρινή διαμονή, σίτιση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτή η Λέσχη Φιλίας Βοτανικού (Κοζάνης 4, 210-3423716).

3. Οι ομάδες Street Work του δήμου Αθηναίων θα επιχειρούν όλο το 24ωρο στους δρόμους της πόλης, μοιράζοντας ζεστά ροφήματα, τρόφιμα, είδη ρουχισμού και κουβέρτες. Παράλληλα, θα παρέχεται ενημέρωση και βοήθεια σε όσους δυσκολεύονται να μετακινηθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, που λειτουργεί αδιάλειπτα για τη διαμονή, σίτιση και εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Επί 24ωρου βάσεως θα λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο 210-5246515/6 (εσωτ. 0). Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν σημεία, όπου βρίσκονται άστεγοι που χρειάζονται βοήθεια στο email kyadastreetwork@athens.gr.

4. Ενεργοποιείται το Μητρώο Εργοληπτών για την υποστήριξη παρεμβάσεων σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας, αξιοποιώντας εξειδικευμένα μηχανήματα, όπως JCB και φορτηγά.

Με ανακοίνωσή του ο δήμος Αθηναίων ζητά από τους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις μέχρι την παρέλευση των ακραίων φαινομένων και να μην σταθμεύουν οχήματα σε σημεία με ιστορικό πλημμυρών και φρεατίων υδροσυλλογής. Για κάθε πρόβλημα, οι πολίτες θα μπορούν να επικοινωνούν όλο το 24ωρο στον τετραψήφιο αριθμό του δήμου Αθηναίων 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο), το 210-5277066 ή μέσω της εφαρμογής Novoville.

Αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του καιρού στη Θεσσαλονίκη

Νεφελώδης αναμένεται να είναι ο καιρός τις πρωινές ώρες στη Θεσσαλονίκη με λίγες διάσπαρτες βροχές. Από τις πρώτες μεσημβρινές ώρες ο καιρός θα καταστεί βροχερός κατά τόπους στον νομό. Χιόνια θα πέσουν στον Χορτιάτη από τα 500-600μ. υψόμετρο.

Οι άνεμοι από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 3-4 Μποφόρ.

Η θερμοκρασία από 5 έως 9 βαθμούς Κελσίου.

Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα οι Ένοπλες Δυνάμεις, εφόσον ζητηθεί

Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, για την παροχή συνδρομής στην Πολιτική Προστασία, εφόσον ζητηθεί, λόγω του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ.

Όπως αναφέρουν στρατιωτικές πηγές, μέσα και προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων είναι στη διάθεση της Πολιτείας εφόσον υπάρξει ανάγκη.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν πως οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν συμβάλει και σε άλλες κακοκαιρίες με διασπορά λέμβων και μηχανημάτων έργου μεταξύ άλλων με στόχο την άμεση επέμβαση σε δύσκολα σημεία.

Υπενθυμίζεται πως ο Στρατός διαθέτει τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ).

Πρόκειται για μια διοικητική δομή η οποία διαχέεται στο σύνολο της επικράτειας και στοχεύει στην όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική εμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων στη διαχείριση φυσικών καταστροφών από το στάδιο της πρόληψης και της ετοιμότητας μέχρι εκείνο της αντιμετώπισης και της βραχείας αποκατάστασης των επιπτώσεών τους.

Τα πρώτα δείγματα γραφής από το επιχειρησιακό πεδίο είναι πολύ ενθαρρυντικά, ακριβώς γιατί η νέα αυτή δομή έχει ενσωματώσει στη λειτουργία της τα διδάγματα από τη διαχείριση της νέας κλιματολογικής πραγματικότητας.

Η δημιουργία από το ΓΕΕΘΑ με πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας και του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ) τον Ιανουάριο του 2024 σηματοδότησε την πιο σημαντική θεσμική τομή των τελευταίων ετών στον τομέα αυτό.

Δείτε το χάρτη του Meteo24news για τα καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα την Τετάρτη

Συνοπτικά τα χαρακτηριστικά του καιρού σε άλλες περιοχές:

Μακεδονία – Θράκη

Νεφώσεις με βροχές ή χιονόνερο και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες.Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές στη δυτική Μακεδονία και στα ορεινά της Θράκης.Άνεμοι ανατολικοί 4–6 μποφόρ, σταδιακά βορειοδυτικοί.Θερμοκρασία από -3 έως 8°C.

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές.Χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά.Άνεμοι νοτιοανατολικοί έως 9 μποφόρ.Θερμοκρασία 5–14°C.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα έντονες σε Αργολίδα, Λακωνία και Κορινθία.Χιονοπτώσεις σε ορεινά και κατά τόπους χαμηλότερα υψόμετρα.Άνεμοι έως 8–9 μποφόρ.Θερμοκρασία 5–13°C.

Κυκλάδες – Κρήτη

Τοπικές βροχές και καταιγίδες, εντονότερες στις Κυκλάδες.Άνεμοι νοτιοανατολικοί 7–9 μποφόρ.Θερμοκρασία 11–16°C.

Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα

Βροχές και καταιγίδες, με ένταση από το βράδυ.Άνεμοι έως 9 μποφόρ.Θερμοκρασία 9–14°C.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, εξέδωσε σήμερα Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Συστάσεις προς τους πολίτες από την Πολιτική Προστασία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων, η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν

Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζή:

Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας

Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού).

Πηγές πληροφοριών: Σύστημα Ποσειδών ΕΛΚΕΘΕ, Eθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Meteo.gr, Meteo24news.gr, Meteoclub.gr,

Σχετικά με το Windy:

Το Windy είναι ένας παγκόσμιος online μετεωρολογικός χάρτης που απεικονίζει σε πραγματικό χρόνο τα καιρικά φαινόμεννα σε οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη. Η συγκεκριμένη σελίδα κατασκευάζει τα πανέμορφα γραφήματά της με την βοήθεια του Copernicus, το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρατήρηση της Γης, το οποίο αντλεί δεδομένα από μετεωρολογικούς δορυφόρους σε συνεργασία φυσικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.