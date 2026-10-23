«Ασύλληπτες» και ευφάνταστες μεθόδους χρησιμοποιούσε το κύκλωμα που έστηνε αγώνες και χειραγωγούσε το ελληνικό μπάσκετ. Ανάμεσα στις πολλές καταγγελίες που υπάρχουν στη δικογραφία ξεχωρίζει η υπόθεση ενός παίκτη, που αποτέλεσε «χρυσή μεταγραφή» και όταν αργότερα η απόδοση του «δεν άρεσε» στον ισχυρό άνδρα της Ομοσπονδίας Μπάσκετ, Βαγγέλη Λιόλιο, η κλίκα των διαιτητών φρόντισε να τον απομακρύνει με… δαιμόνιο τρόπο.

Μάρτυρας που κατέθεσε για την υπόθεση και ο ρόλος του θεωρείται κομβικής σημασίας για την εξάρθρωση του κυκλώματος ανέφερε την περίπτωση του παίκτη Γιώργου Μπόγρη και τον τρόπο που αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον Προμηθέα Πατρών.

Ο μάρτυρας είπε: «Προς το τέλος του 2019, ο Προμηθέας επιθυμούσε να βάλει στο δυναμικό του τον Γιώργο Μπόγρη. Ο παίκτης ερχόταν από ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα στην Ισπανία και είχε υψηλές οικονομικές απαιτήσεις. Εγώ είχα πάρα πολύ καλές σχέσεις με το μάνατζέρ του. Με παρακάλεσε ο Μαυραγάνης να τους φέρω σε επαφή, για να του κάνουν μία πρόταση και να δεχθεί να γυρίσει στην Ελλάδα. Τους κανόνισα όντως μία συνάντηση. Στη συνάντηση ο κ. Μαυραγάνης διαπραγματεύτηκε για λογαριασμό του Προμηθέα τη μεταγραφή του παίκτη, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την ομάδα του Προμηθέα.

Μετά από δύο μήνες ο κ. Λιόλιος ήταν πάρα πολύ δυσαρεστημένος από την απόδοση και τη συμπεριφορά του κου Μπόγρη. Ο Μαυραγάνης με παίρνει έξαλλος τηλέφωνο και μου λέει «ο Πρόεδρος θέλει οπωσδήποτε να απαλλαγούμε από τον Μπόγρη. Κάνε ό,τι μπορείς».

Ο μάρτυρας τότε επικοινώνησε με τον μάνατζερ του παίκτη, που έγινε έξαλλος και επί λέξει είπε «Δεν είμαστε Α2, έχουμε επαγγελματικά συμβόλαια, υπάρχουν ρήτρες και οι αποφάσεις στις καριέρες των παικτών είναι σοβαρές και δεν μπορεί να τις αλλάζει μέσα σε δύο μήνες από την υπογραφή του συμβολαίου».

«Ήρθε κουνώντας το συμβόλαιο που είχε πλαφόν για τεχνικές ποινές»

Αυτή η τελευταία φράση του μάνατζερ με την αναφορά στο συμβόλαιο του παίκτη φαίνεται πώς …. ξεκλείδωσε νέες ιδέες στο κύκλωμα που έκανε ό,τι ήθελε με αγώνες και παίκτες.

«Το επόμενο πρωί -λέει ο μάρτυρας- πάω στο γραφείο του κου Μαυραγάνη, τον ενημερώνω, μου κουνάει το συμβόλαιο του κου Μπόγρη, τονίζοντάς μου ότι αν λάβει ένα συγκεκριμένο αριθμό τεχνικών ποινών, επιβάλλεται στον παίκτη πολύ υψηλό πρόστιμο. Εκεί, εμφανίζεται ο κ. Ηλίας Κορομηλάς, ενεργός τότε διαιτητής και σήμερα σύμβουλος στην ΕΟΚ σε θέματα διαιτησίας, και μου λέει «κοίτα να δεις τι θα γίνει στον επόμενο αγώνα».

Στον επόμενο αγώνα, ο κος Μαυραγάνης κυκλοφορούσε με ένα βίντεο, στο οποίο φαινόταν η κα Τσαρούχα (διαιτητής που κατηγορείται για συμμετοχή στο κύκλωμα) να δίνει τεχνική ποινή χωρίς λόγο στο Γιώργο Μπόγρη. Μετά από αυτό, καλώ τον μάνατζερ του παίκτη και του λέω να προσέχει. Θορυβήθηκε και ζήτησε να βρεθεί λύση. Τελικά, στις 5-12- 2019, ο παίκτης έλυσε το συμβόλαιό του με τον Προμηθέα, ο οποίος πληρώθηκε για το χρονικό διάστημα μέχρι το Φεβρουάριο του 2019».