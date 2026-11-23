Σε κατοικίες που μίσθωνε μέσω Airbnb διέμενε ο 30χρονος που φέρεται να παρακολουθούσε στην Ελλάδα τον επιχειρηματία εναντίον του οποίου σχεδιαζόταν δολοφονική επίθεση. Οι επισκέψεις του, οι μετακινήσεις μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας, Ελλάδας και Τουρκίας και οι επαφές των υπόπτων σε τουρκικές φυλακές αποτελούν νεότερα στοιχεία για την υπόθεση που είχε γίνει γνωστή στις 17 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ της «Καθημερινής», ο στόχος περιγράφεται ως Έλληνας επιχειρηματίας εβραϊκής καταγωγής, μη εκτελεστικό μέλος διοικητικού συμβουλίου εταιρείας τεχνολογίας που συνεργάζεται με κρατική αμυντική βιομηχανία του Ισραήλ. Πρόκειται για διαφορετική περιγραφή από τις αρχικές πληροφορίες, που έκαναν λόγο για Ισραηλινό στέλεχος εταιρείας.

Το σχέδιο αποδίδεται από τις υπηρεσίες που ερεύνησαν την υπόθεση σε δίκτυο με διασυνδέσεις με το Ιράν. Η ιρανική πρεσβεία στην Αθήνα έχει διαψεύσει τους σχετικούς ισχυρισμούς.

Παρακολουθούσε το σπίτι, την εργασία και τις συναντήσεις του

Κατά το νεότερο δημοσίευμα, η κοινή έρευνα της ΕΥΠ και της αντίστοιχης υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας ξεκίνησε στα τέλη Μαρτίου, μετά από ενημέρωση ξένης υπηρεσίας πληροφοριών για τη στοχοποίηση του επιχειρηματία.

Η ΕΥΠ φέρεται να εντόπισε τον 30χρονο να επισκέπτεται μόνος του την Ελλάδα και να κατοπτεύει την κατοικία του στόχου, τον χώρο εργασίας του και σημεία όπου πραγματοποιούσε συναντήσεις.

Ο επιχειρηματίας ενημερώθηκε για τον κίνδυνο τον Μάρτιο και του παρασχέθηκε αστυνομική προστασία. Όπως ο ίδιος ανέφερε στην εφημερίδα, χρειάστηκε να εγκαταλείψει μαζί με τη σύζυγό του το σπίτι τους για περίπου τρεις μήνες.

Η σύλληψη στους Κήπους και η απέλαση

Το νέο ρεπορτάζ προσδιορίζει και τον τόπο εντοπισμού του υπόπτου στην Ελλάδα: ο 30χρονος συνελήφθη στις 27 Οκτωβρίου στον μεθοριακό σταθμό των Κήπων Έβρου, ενώ κατευθυνόταν με το αυτοκίνητό του προς την Τουρκία.

Στους αστυνομικούς υποστήριξε ότι ταξίδευε στην Κωνσταντινούπολη για να προμηθευτεί υφάσματα. Οι ελληνικές Αρχές εκτιμούσαν, ωστόσο, ότι επρόκειτο να συναντηθεί με τον Ιρανό Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ και άλλα μέλη του δικτύου.

Χαρακτηρίστηκε ανεπιθύμητος αλλοδαπός για λόγους εθνικής ασφάλειας και κρατήθηκε στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου. Στις 12 Νοεμβρίου απελάθηκε στη Βόρεια Μακεδονία, κατόπιν συνεννόησης των δύο χωρών. Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις για τη σύλληψη των υπόλοιπων υπόπτων στα Σκόπια και στο Κουμάνοβο.

Οι γνωριμίες στις φυλακές της Τουρκίας

Νέα στοιχεία προκύπτουν και για το πώς φέρεται να συγκροτήθηκε το δίκτυο. Δύο από τους κατηγορουμένους είχαν καταδικαστεί το 2010 στην Τουρκία σε κάθειρξη 14 ετών για διακίνηση ναρκωτικών, στο πλαίσιο οργάνωσης που μετέφερε ηρωίνη προς την Κεντρική και τη Βόρεια Ευρώπη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στη φυλακή ανέπτυξαν επαφές με Ιρανούς υπηκόους, τις οποίες διατήρησαν μετά την αποφυλάκισή τους το 2020. Ακολούθησαν ταξίδια στην Τουρκία, στα Βαλκάνια και σε χώρες του Περσικού Κόλπου.

Στον Νατζί Σαριφί Ζινταστί αποδίδεται ο ρόλος του μεσολαβητή που έφερε τους ποινικούς σε επαφή με τον Μαβανέχ, στον οποίο οι υπηρεσίες αποδίδουν διασυνδέσεις με τους Φρουρούς της Επανάστασης. Οι δύο Ιρανοί αναζητούνται. Ο Ζινταστί είχε δικαστεί στην Ελλάδα για την υπόθεση του «Noor 1» και είχε αθωωθεί.

Οι ενδείξεις για παλαιότερες ένοπλες επιθέσεις

Ένας ακόμη από τους εμπλεκομένους φέρεται να είχε καταγραφεί ως ύποπτος για συμμετοχή στην επίθεση του 2015 σε αστυνομικό σταθμό στο Γκόσιντσε της Βόρειας Μακεδονίας. Στην επίθεση είχαν συμμετάσχει ένοπλοι με διακριτικά του UCK, οι οποίοι ακινητοποίησαν αστυνομικούς και αφαίρεσαν οπλισμό και ασυρμάτους.

Για το έκτο μέλος του δικτύου, που παραμένει ασύλληπτο, το δημοσίευμα αναφέρει ότι εκκρεμεί διεθνές ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία. Φέρεται να είχε συμμετάσχει σε ενέδρα εναντίον της ειδικής αστυνομικής ομάδας «Τίγρεις» στα Σκόπια, το 2008, κατά την οποία σκοτώθηκε ένας 40χρονος αστυνομικός.