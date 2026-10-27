Στο επίκεντρο μίας από τις μεγαλύτερες έρευνες των τελευταίων ετών για οικονομικό και οργανωμένο έγκλημα βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας αρτοποιίας «Χωριάτικο», Άγγελος Γιαννακόπουλος, που έχει ήδη συλληφθεί. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (το επονομαζόμενο ελληνικό «FBI») αποκάλυψε ένα ιλιγγιώδες δίκτυο που αγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ σε φοροδιαφυγή, σε μία υπόθεση με προεκτάσεις σε Αθήνα, Μύκονο, Ρόδο και Ντουμπάι.

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Το δε δίκτυο των εταιρειών του, όχι μόνο εκτεινόταν στην … μέρα και την νύχτα -από φούρνους μέχρι στριπτιτζάδικα- αλλά φαίνεται πως είχε … άκρες σε κατάλληλα πρόσωπα, που βρίσκονταν σε καίρια πόστα και με τις πληροφορίες τους το προστάτευαν από ελέγχους πάσης φύσεως και «κακοτοπιές».

Άρτος και… θεάματα σε Μύκονο και Ρόδο

Οι γνωρίζοντες τα όσα συνέβαιναν τόσο στην Μύκονο όσο και στην Ρόδο τα τελευταία χρόνια σιγοψιθύριζαν πως ο «Mr Χωριάτικο» έχει βρει τρόπους και ανθρώπους που προστατεύουν τις «μπίζνες» του. Ενδεικτικό των όσων συνέβαιναν ήταν το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε με τους αστυνομικούς στο νησί των Ανέμων που αφαιρούσαν τις κατασχεμένες ποσότητες ναρκωτικών από το τμήμα και τις διοχέτευαν στα κλαμπ του.

Όπως γράφει η εφημερίδα Ροδιακή «μόνο στη Ρόδο οι επιχειρήσεις που συνδέονται με τον Γιαννακόπουλο εκτιμάται πως απασχολούν περίπου 500 εργαζομένους». Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο επιχειρηματίας φέρεται να είχε αποκτήσει τον έλεγχο περίπου 35 beach bar και νυχτερινών κέντρων στο νησί. Στη δραστηριότητα αυτή φέρεται να είχε τη συνδρομή τοπικού επιχειρηματία, ο οποίος επίσης συνελήφθη στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης.

Στη Μύκονο, η παρουσία του «Mr Χωριάτικο» ήταν τόσο εκτεταμένη, ώστε άνθρωποι που γνώριζαν τη δραστηριότητά του στο νησί χρησιμοποιούσαν την υπερβολική έκφραση ότι «είχε αγοράσει τη μισή Μύκονο». Μαζί της όμως φαίνεται πως εξαγόραζε και τις υπηρεσίες ανθρώπων, που του εξασφάλιζαν ασυλία από τους ελέγχους.

Η δίκη στις 30 Οκτωβρίου για τον χρηματισμό αστυνομικών

Πριν καν συλληφθεί για το κύκλωμα της φοροδιαφυγής και το κόλπο γκρόσο με τις 520 εταιρείες, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος ήταν κατηγορούμενος σε υπόθεση που εκδικάζεται στις 30 Οκτωβρίου, για το κύκλωμα αστυνομικών της Μυκόνου, που λειτουργούσε «υποστηρικτικά» στις παράνομες επιχειρήσεις του και του μετέφερε πληροφορίες για ελέγχους έναντι αμοιβής.

Αναφορές στο κατηγορητήριο για τη δράση του κυκλώματος αστυνομικών και ιδιωτών στη Μύκονο και την Αθήνα, αποκαλύπτουν τον συγκεκριμένο ρόλο και τις ποινικές διώξεις που βαρύνουν τον επιχειρηματία Άγγελο Γιαννακόπουλο.

Σύμφωνα με το επίσημο κείμενο, ο επιχειρηματίας διώκεται για το αδίκημα της δωροδοκίας υπαλλήλου κατά συναυτουργία και κατά συρροή, καθώς φέρεται να διατηρούσε σταθερό δίαυλο χρηματισμού με ένστολο, προκειμένου να εξασφαλίζει ασυλία και πληροφορίες για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που διαχειριζόταν.

Το «μηνιάτικο» για πληροφόρηση εκ των έσω

Όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο: «Στην Μύκονο και στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από το έτος 2022 έως και τουλάχιστον τον Οκτώβριο του 2024 παρείχε σε μηνιαία βάση στον Ανθυπαστυνόμο Γ.Ο. που υπηρετούσε στη Μύκονο ένα χρηματικό ποσό (τουλάχιστον 300 ευρώ) ως αντάλλαγμα, ώστε να του παρέχει πληροφορίες και υπηρεσιακά απόρρητα που ο ανωτέρω γνώριζε εκ της θέσης του με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία αυτός ετύγχανε διαχειριστής».

Η συγκεκριμένη πράξη αναφέρεται παράλληλα και στο σκέλος των κατηγοριών για δωροληψία του εν λόγω ανθυπαστυνόμου, πιστοποιώντας ότι για διάστημα περίπου τριών ετών υπήρχε σταθερή «συνδρομή» με χρηματικό αντίτιμο.

Ζητούσε μέχρι και «βολικές μεταθέσεις» ενστόλων

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και σε περιστατικό του Σεπτεμβρίου 2024. Σύμφωνα με την δικογραφία, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος επιχείρησε να παρέμβει σε μεταθέσεις της Ελληνικής Αστυνομίας για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά του:

«Στη Μύκονο τον Σεπτέμβριο του 2024 από κοινού με άνδρα ονόματι “Γιάννης”, προσέφερε το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ στον αστυνομικό, Ι.Ζ. που κατείχε οργανική θέση στο νησί της Μυκόνου, προκειμένου να πετύχει την αμοιβαία μετάθεση του ανωτέρω αστυνομικού με τον συγκατηγορούμενό του Γ.Ο. Ανθυπαστυνόμο, για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του».

Όπως διευκρινίζεται, ο αστυνομικός δεν αποδέχθηκε την προσφορά και η αμοιβαία μετάθεση δεν πραγματοποιήθηκε.

Οι «διαρροές» για ελέγχους στο Κλαμπ «LAS VEGAS»

Το όνομα του επιχειρηματία εμφανίζεται και σε άλλες πτυχές της δικογραφίας που αφορούν παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου από ένστολους:

Έλεγχος από το Τμήμα Εκβιαστών: Στις 3 Ιουνίου 2024, υπήρξε εσωτερική διαρροή για αστυνομικό έλεγχο που επρόκειτο να διενεργήσει το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών στο κλαμπ «LAS VEGAS» στη Μύκονο, το οποίο διαχειριζόταν ο Άγγελος Γιαννακόπουλος. Στον έλεγχο συμμετείχε αστυνομικός που παρείχε την πληροφορία και δεν βεβαίωσε καμία παράβαση σχετική με τη λειτουργία του καταστήματος (παρά μόνο συνελήφθη μία εργαζόμενη για ναρκωτικά).

Στις 3 Ιουνίου 2024, υπήρξε εσωτερική διαρροή για αστυνομικό έλεγχο που επρόκειτο να διενεργήσει το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών στο κλαμπ στη Μύκονο, το οποίο διαχειριζόταν ο Άγγελος Γιαννακόπουλος. Στον έλεγχο συμμετείχε αστυνομικός που παρείχε την πληροφορία και δεν βεβαίωσε καμία παράβαση σχετική με τη λειτουργία του καταστήματος (παρά μόνο συνελήφθη μία εργαζόμενη για ναρκωτικά). Αναζητήσεις Πινακίδων μέσω «Police On Line»: Σε διάφορες ημερομηνίες (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2023 και Σεπτέμβριος 2024), αστυνομικός παρείχε απόρρητες πληροφορίες από το σύστημα «Police On Line» σχετικά με ιδιοκτήτες έξι οχημάτων (αυτοκινήτων και δικύκλων) σε ιδιώτη με το όνομα «Γιάννης», πρόσωπο το οποίο αναφέρεται ρητά ότι «σχετίζεται με τον ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Άγγελο».

Τα στοιχεία αυτά σκιαγραφούν ένα εκτεταμένο πλέγμα σχέσεων και επαφών με επίορκους αστυνομικούς, με στόχο την προστασία επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την έγκαιρη ενημέρωση για τις κινήσεις των διωκτικών αρχών.

Το «colpo grosso» με τις 500 εταιρείες-φαντάσματα

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 53χρονος επιχειρηματίας είχε στήσει έναν πρωτοφανή επιχειρηματικό λαβύρινθο, ο οποίος βασιζόταν στη μέθοδο της «καμένης γης». Το δίκτυο αποτελούνταν από 500 έως 520 εταιρείες που άνοιγαν και έκλειναν διαδοχικά.

Η πρακτική ήταν συγκεκριμένη: Μόλις μία εταιρεία συσσώρευε υπέρογκα χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, αφηνόταν απλώς να πτωχεύσει. Αμέσως, τη θέση της έπαιρνε μία νέα, «καθαρή» εταιρεία για να συνεχίσει τη δραστηριότητα. Για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου επιστρατεύονταν «αχυράνθρωποι» – άτομα που λειτουργούσαν ως πρόσωπα-βιτρίνες, όπως χαρακτηριστικά ένας 80χρονος λογιστής που εμφανιζόταν να διοικεί δεκάδες από αυτές τις επιχειρήσεις.

Οι μπίζνες σε Μύκονο, Ρόδο και τα Strip Clubs

Τα τεράστια κέρδη από την αλυσίδα των φούρνων και τη φοροδιαφυγή δεν έμεναν στα ταμεία της εταιρείας, αλλά διοχετεύονταν για ξέπλυμα σε τουριστικές και νυχτερινές δραστηριότητες:

Real Estate: Ο επιχειρηματίας επεκτάθηκε επιθετικά στην αγορά ακινήτων της Μυκόνου και της Ρόδου, αποκτώντας και διαχειριζόμενος πολυτελή ακίνητα και καταστήματα.

Ο επιχειρηματίας επεκτάθηκε επιθετικά στην αγορά ακινήτων της Μυκόνου και της Ρόδου, αποκτώντας και διαχειριζόμενος πολυτελή ακίνητα και καταστήματα. Νυχτερινή διασκέδαση & Trafficking: Εκτός από τους φούρνους, ο Γιαννακόπουλος είχε έντονη παρουσία στη νύχτα, ελέγχοντας γνωστά strip clubs, κυρίως στη Λεωφόρο Συγγρού και στα κοσμοπολίτικα νησιά. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι Αρχές εντόπισαν δίκτυο εκμετάλλευσης αλλοδαπών γυναικών (trafficking) οι οποίες εξαναγκάζονταν να εργάζονται σε αυτά τα κέντρα. Τα έσοδα από αυτή την παράνομη δραστηριότητα φαίνεται πως ξεπλένονταν, μεταξύ άλλων, μέσω της αρτοποιίας.

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις μαστροπείας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης αλλοδαπών γυναικών.