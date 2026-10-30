Ενημέρωση για τον τρόπο που εξιχνιάστηκε από τις Αρχές η υπόθεση της φονικής έκρηξης σε τριώροφο κτήριο στην Πλάκα, που κόστισε την ζωή 6 ανθρώπων έκανε το μεσημέρι της Παρασκευής 30/10 ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Βασίλης Βαθρακογιάννης. Όπως είπε στην εξιχνίαση της υπόθεσης προχώρησε χθες η Διευθύνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που οδηγήθηκε με βάσει τα στοιχεία στην ταυτοποίηση και την σύλληψη 3 ατόμων, (δύο Έλληνες και ένας Αλβανός» που έκλεψαν σωλήνα χαλκού από το κτήριο, η οποία έγινε αιτία να συσσωρευτεί το αέριο στον δεύτερο όροφο και να γίνει ακολούθως η έκρηξη.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας οι 3 συλληφθέντες προκάλεσαν δολιοφθορά στις εγκαταστάσεις με σκοπό την κλοπή χάλκινων σωληνώσεων» είπε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής και πρόσθεσε: «επί 34 μέρες εξειδικευμένα στελέχη εργάστηκαν νυχθημερόν για να αποσαφηνίσουν τα αίτια της έκρηξης».

Ανάμεσα στις υπηρεσίες που ενεπλάκησαν στην έρευνα ήταν το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών που συνέδραμε με την ομάδα ΔΙΑΣ στην ταυτοποίηση των 3 συλληφθέντων, ενώ άλλα τμήματα ανέλαβαν την διερεύνηση του χώρου, του οπτικοακουστικού υλικού και τα πειστήρια από το σημείο.

Η επιστημονική τεκμηρίωση έγινε από το Εργαστήριο Μεταλλουργίας του ΕΜΠ, που διαπίστωσε το πρόβλημα με το κομμάτι των σωληνώσεων που είχε αφαιρεθεί από το δίκτυο του κτηρίου.