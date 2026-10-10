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Στα χέρια της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος βρίσκεται 52χρονος γυναικολόγος, ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, μετά τον εντοπισμό μεγάλου όγκου ψηφιακού υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.
Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από επίσημη ενημέρωση και διαβίβαση κρίσιμων στοιχείων προς την ΕΛ.ΑΣ. από το αμερικανικό National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC).
Τα ηλεκτρονικά ίχνη οδήγησαν στον 52χρονο
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβιβάστηκαν, χρήστης του διαδικτύου φέρεται να ανέβαζε σε διαδικτυακή πλατφόρμα υλικό που απεικόνιζε κακοποίηση ανηλίκων.
Οι αστυνομικοί της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ξεκίνησαν έρευνα και, αξιοποιώντας τα ψηφιακά ίχνη, κατάφεραν να φτάσουν στον χρήστη του συγκεκριμένου λογαριασμού και να ταυτοποιήσουν τον 52χρονο γιατρό.
Έρευνες σε σπίτι και ιατρείο
Την περασμένη Πέμπτη πραγματοποιήθηκαν παράλληλες έρευνες στην κατοικία και στο ιατρείο του γυναικολόγου.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν σειρά ηλεκτρονικών συσκευών και αποθηκευτικών μέσων, μεταξύ των οποίων κινητό τηλέφωνο, εσωτερικό σκληρό δίσκο, φορητό υπολογιστή, τάμπλετ και κάρτα μνήμης.
Εκατοντάδες αρχεία στο ψηφιακό υλικό
Από τη συνδυαστική εξέταση των κατασχεθέντων και των ηλεκτρονικών στοιχείων, οι Αρχές κατέληξαν, σύμφωνα με την έρευνα, ότι ο 52χρονος ήταν ο αποκλειστικός χρήστης του συγκεκριμένου λογαριασμού.
Στις συσκευές φέρεται να εντοπίστηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ακόμη και παιδιών ηλικίας κάτω των 12 ετών.
Δεν έχει προκύψει παραγωγή πρωτογενούς υλικού
Αστυνομικές πηγές διευκρινίζουν, πάντως, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί πως ο 52χρονος παρήγαγε ο ίδιος πρωτογενές υλικό κακοποίησης ανηλίκων.
Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν το σύνολο των ψηφιακών ευρημάτων και τυχόν επιπλέον διασυνδέσεις.
Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:
Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος συνελήφθη την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, στην Αττική, 52χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για πορνογραφία ανηλίκων.
Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που διαβιβάστηκαν μέσω του οργανισμού National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) των Η.Π.Α., σύμφωνα με τα οποία χρήστης είχε μεταφορτώσει (upload) υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο. Ακολούθησε ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα, μέσω των οποίων ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία του κατηγορουμένου και εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες της 08-10-2026, στην εν λόγω οικία, καθώς και σε επαγγελματικό χώρο του κατηγορούμενου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή, φορητός υπολογιστής (laptop), tablet και κάρτα μνήμης microSD.
Από την επακόλουθη έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν τον επίμαχο λογαριασμό στον διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο, ενώ βρέθηκαν τοπικά αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο, με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικα εμφανώς κάτω των 15 και των 12 ετών.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο κατηγορούμενος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν, αποστέλλονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.