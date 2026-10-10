Στα χέρια της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος βρίσκεται 52χρονος γυναικολόγος, ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, μετά τον εντοπισμό μεγάλου όγκου ψηφιακού υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από επίσημη ενημέρωση και διαβίβαση κρίσιμων στοιχείων προς την ΕΛ.ΑΣ. από το αμερικανικό National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC).

Τα ηλεκτρονικά ίχνη οδήγησαν στον 52χρονο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβιβάστηκαν, χρήστης του διαδικτύου φέρεται να ανέβαζε σε διαδικτυακή πλατφόρμα υλικό που απεικόνιζε κακοποίηση ανηλίκων.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ξεκίνησαν έρευνα και, αξιοποιώντας τα ψηφιακά ίχνη, κατάφεραν να φτάσουν στον χρήστη του συγκεκριμένου λογαριασμού και να ταυτοποιήσουν τον 52χρονο γιατρό.

Έρευνες σε σπίτι και ιατρείο

Την περασμένη Πέμπτη πραγματοποιήθηκαν παράλληλες έρευνες στην κατοικία και στο ιατρείο του γυναικολόγου.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν σειρά ηλεκτρονικών συσκευών και αποθηκευτικών μέσων, μεταξύ των οποίων κινητό τηλέφωνο, εσωτερικό σκληρό δίσκο, φορητό υπολογιστή, τάμπλετ και κάρτα μνήμης.

Εκατοντάδες αρχεία στο ψηφιακό υλικό

Από τη συνδυαστική εξέταση των κατασχεθέντων και των ηλεκτρονικών στοιχείων, οι Αρχές κατέληξαν, σύμφωνα με την έρευνα, ότι ο 52χρονος ήταν ο αποκλειστικός χρήστης του συγκεκριμένου λογαριασμού.

Στις συσκευές φέρεται να εντοπίστηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ακόμη και παιδιών ηλικίας κάτω των 12 ετών.

Δεν έχει προκύψει παραγωγή πρωτογενούς υλικού

Αστυνομικές πηγές διευκρινίζουν, πάντως, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί πως ο 52χρονος παρήγαγε ο ίδιος πρωτογενές υλικό κακοποίησης ανηλίκων.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν το σύνολο των ψηφιακών ευρημάτων και τυχόν επιπλέον διασυνδέσεις.