Στο μικροσκόπιο των Αρχών είχαν μπει από καιρό τα μέλη της σπείρας που διέπραξαν χθες τη ληστεία σε Τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, «το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείας και επρόκειτο για μια πολύ ικανή ομάδα».

Η πληροφορία αυτή εξηγεί την ταχύτητα με την οποία κινήθηκαν οι Αρχές στην εξιχνίαση της υπόθεσης και τις συλλήψεις των 8 ατόμων που βρίσκονται από χθες στη ΓΑΔΑ.

Μέλη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), εντόπισαν και εγκλώβισαν τους δράστες, πριν προλάβουν να διαφύγουν με τα κλοπιμαία τους, που έφταναν τις 200.000 ευρώ .

Με αξιοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών και τεχνολογικών μέσων, το «ελληνικό FBI» (ΔΑΟΕ) κατάφερε να χαρτογραφήσει το δρομολόγιο διαφυγής των δραστών προς την Αττική και να στήσει μπλόκα σε «στρατηγικά σημεία» στην ευρύτερη περιοχή του Αλεποχωρίου, όπου και τελικά ανάγκασε τους δράστες να παραδοθούν.

Η μεταφορά τους στη ΓΑΔΑ έγινε υπό άκρα μυστικότητα, ώστε να δοθεί χρόνος για έρευνα σε σπίτια υπόπτων στην Αθήνα που συνδέονταν με την υπόθεση. Οι αστυνομικοί έδρασαν στοχευμένα, έχοντας στην κατοχή τους συγκεκριμένες ενδείξεις, για τα πρόσωπα και για το που επρόκειτο να κατευθυνθούν οι ληστές για να βρουν καταφύγιο με τα κλοπιμαία.

Δείτε τις δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού:

Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για την ίδια ομάδα που είχε πραγματοποιήσει πέρυσι τη ληστεία στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας. Παράλληλα, εξετάζεται πιθανή εμπλοκή τους και σε δύο ακόμη μεγάλες ληστείες του τελευταίου έτους, που εμφανίζουν ομοιότητες στον τρόπο δράσης τους.