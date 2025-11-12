Της Λυδίας Παππά

Καταπέλτης είναι για τον 40χρονο, κατηγορούμενο για ναρκωτικά ιερέα, ένας από τους αστυνομικούς που του πέρασαν χειροπέδες πριν από λίγες ημέρες στη Ρόδο.

Στην κατάθεσή του περιγράφει πως τον έπιασαν με την «ύποπτη βαλίτσα» ,την οποία για να μην δώσει στόχο, είχε δώσει σε μία γυναίκα για να τη μεταφέρει από τον Πειραιά στο νησί.

Ο ιερέας για να μην εντοπιστεί είχε φροντίσει μάλιστα, να ταξιδέψει αεροπορικώς :

«Ενημερωθήκαμε ότι ιερωμένος ο οποίος επιβαίνει στο αεροπλάνο με προορισμό τη Ρόδο έχει σκοπό να παραδώσει μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών σε άγνωστο άτομο. Άμεσα αστυνομικοί της υπηρεσίας μας μετέβηκαν στο αεροδρόμιο της Ρόδου και εντόπισαν το ανώτερο ρασοφόρο άτομο να εξέρχεται από το αεροδρόμιο και να επιβιβάζεται σε ταξί. Κατόπιν τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση. Μετά από 20 λεπτά το ταξί σταμάτησε επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως στη Ρόδο. Στο σημείο ο ιερωμένος συνάντησε μία άγνωστη γυναίκα από την οποία παρέλαβε μία βαλίτσα χρώματος καφέ και ξανά εισήλθε στο ταξί. Στη συνέχεια, επιτηρώντας διακριτικά το ταξί μετέβη στην περιοχή του Φαληρακίου, όπου και σταμάτησε έξωθεν του πάρκινγκ σουπερμάρκετ επί της Ρόδου- Λίνδου. Για να μην αντιληφθεί την παρουσία μας στο χώρο, εμείς ήρθαμε στο χώρο στάθμευσης στο σουπερμάρκετ και τότε ο ιερωμένος πλησίασε το αυτοκίνητό μας και μας είπε: «Ορίστε παιδιά η βαλίτσα που περιμένετε».

Στη βαλίτσα ήταν τα ναρκωτικά και συγκεκριμένα η κοκαΐνη μεικτού βάρους 2.188 γραμμαρίων, με τον αστυνομικό να αποκαλύπτει για τα όσα έγιναν αμέσως μετά :

«Ο Ιερέας ρωτήθηκε για τον τελικό παραλήπτη της βαλίτσας. Όσο απαντούσε, χτύπησε το κινητό του τηλέφωνο και μας είπε πως τον καλεί ο τελικός παραλήπτης της βαλίτσας. Τον συμβουλέψαμε να απαντήσει και να του πει ότι είναι στο σημείο συνάντησης και να τον περιμένει. Αυτός δέχτηκε και είπε αυτό ακριβώς στον άνδρα που μιλούσε στο τηλέφωνο. Λίγη ώρα μετά, έξω από το πάρκινγκ πέρασε το αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου σταμάτησε πολύ κοντά στο πάρκινγκ και κοιτούσε προς το σημείο που στεκόταν ο ιερωμένος. Τότε ο άγνωστος άνδρας ξανακάλεσε στο τηλέφωνο τον ιερωμένο και του ζήτησε να του στείλει μία φωτογραφία στο σημείο ακριβώς που στέκεται. Την στιγμή εκείνη ο άγνωστος άνδρας εξήλθε από αυτό, πλησίασε πεζός και πίσω από θάμνους έσκυψε προκειμένου να δει το ακριβές σημείο που στεκόταν ο ιερωμένος. Την στιγμή εκείνη ξανά χτύπησε το τηλέφωνο του ιερωμένου και ο άγνωστος άνδρας του ζήτησε να πλησιάσει προς το σημείο που ήταν παρκαρισμένο το κίτρινο αυτοκίνητο. Μόλις ο πάτερ πλησίασε τον οδηγό του ανώτερου αυτοκινήτου, κρίθηκε σκόπιμο να επέμβουμε και να τον κινητοποιήσουμε μιας και ελλόχευε ο κίνδυνος να τον χάσουμε λόγω της απόστασης που είχαμε μεταξύ μας. Σε σωματική έρευνα που του διενεργήσαμε άμεσα διαπιστώσαμε πως στο δεξί του χέρι κρατούσε διπλωμένα με λαστιχάκι το χρηματικό ποσό των 2000 € το οποίο προφανώς θα ήταν και η αμοιβή του ιερωμένου για την μεταφορά της συγκεκριμένης βαλίτσες με τα ναρκωτικά.»

Στη φυλακή η «Αρχηγός « και οι δύο συνεργοί της

Μετά τους δύο ιερείς ,και τις χθεσινές μαραθώνιες απολογίες τους, το δρόμο για τη φυλακή πήραν σήμερα η φερόμενη ως «Αρχηγός» ,52 ετών και δύο συνεργοί της .

H Αρχηγός ισχυρίστηκε ότι είναι χρήστρια ενώ για τις συνομιλίες της με τους ρασοφόρους είπε ότι έγιναν λόγω της πίστης της.

Ο ένας από αυτούς ισχυρίστηκε στις δικαστικές αρχές ότι δεν έχει καμία σχέση με τα ναρκωτικά :

«Πουθενά δεν αναφέρεται ότι στην κατοχή μου βρέθηκε η οποιαδήποτε ναρκωτική ουσία, κανείς δεν καταθέτει να με είδε η να πληροφορήθηκε ότι κατέχω ή διακινώ ή αγοράζω και πουλάω ναρκωτικά ή ότι είμαι μέλος της οποιασδήποτε οργάνωσης.

Μάλιστα από την έρευνα και έκθεση κατάσχεσης στο σπίτι μου αλλά και στο αυτοκίνητό μου, τα οποία δεσμεύτηκαν και ερευνήθηκαν, δεν βρέθηκε ούτε ίχνος οποιασδήποτε ναρκωτικής ουσίας, πράγμα που δεν θα συνέβαινε εάν εγώ ασχολιόμουν, αγόραζα, κατείχα, μετέφερα, πουλούσα η χρησιμοποιούσα τις οποιεσδήποτε ναρκωτικές ουσίες, όπως αυτό συμβαίνει στους συγκατηγορούμενούς μου. Κανένας από τους συγκατηγορούμενούς μου δεν αναφέρθηκε σε μένα και δεν λέει ότι ήρθε σε επαφή μαζί μου ή ότι χωρίς να έχει έρθει σε επαφή μαζί μου πληροφορήθηκε ότι είχα ναρκωτικά, έδωσε ναρκωτικά, μετέφεραν ναρκωτικά, κάτι είχα ναρκωτικά, πολύ σε ναρκωτικά, έκανα χρήση ναρκωτικών.

Είναι τελείως αστεία η σκέψη ότι εγώ ενδιαφερόμουν και επιμελούμουν την καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης σε άγνωστο τόπο, σε άγνωστο μέρος, που δεν βρέθηκε το οποιοδήποτε δενδρύλλιο και ποτέ κανένας άνθρωπος δεν αναφέρθηκε σε εμένα για τέτοια πράξη ή και για οποιαδήποτε από αυτές για τις οποίες κατηγορούμαι .»

Η υπόθεση μετρά ήδη επτά προφυλακίσεις ενώ έγκλειστος στις φυλακές Κομοτηνής είναι και ένας τρίτος ιερέας για διακίνηση μεταναστών.