Εξαιρετικά σοβαρό ήταν το ναυτικό ατύχημα που σημειώθηκε στη Μαρίνα Ζέας. Όπως έγινε γνωστό, τουριστικό σκάφος, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 12 άτομα, συγκρούστηκε με αλιευτικό, προκαλώντας την άμεση βύθιση του δεύτερου. Από θαύμα δεν σημειώθηκαν απώλειες, ενώ ο αλιέας σώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, χάρη στην άμεση επέμβαση στελεχών του Λιμενικού Σώματος.

Με βάση τις πληροφορίες, ο ψαράς εκτελούσε εργασίες έχοντας, όπως φαίνεται, αγκυροβολήσει στο συγκεκριμένο σημείο. Σύμφωνα με καταγγελίες, μόλις αντιλήφθηκε την πορεία που είχε το τουριστικό σκάφος, άρχισε να φωνάζει επανειλημμένα για να προειδοποιήσει ότι ερχόταν κατά πάνω του, δίχως όμως να υπάρξει έγκαιρος ελιγμός αποφυγής.

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρότατη, με αυτόπτες μάρτυρες να περιγράφουν ότι το τουριστικό σκάφος πέρασε κυριολεκτικά πάνω από το αλιευτικό, κομματιάζοντάς το και στέλνοντάς το στον βυθό μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ο ψαράς βρέθηκε στο νερό δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στην επιφάνεια, μέχρι που ανασύρθηκε από άνδρες του Λιμενικού, οι οποίοι έτυχε να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση και να διενεργούν ελέγχους σε άλλα αλιευτικά.

Ο διασωθείς οδηγήθηκε στο 5ο Λιμενικό Τμήμα και είναι καλά στην υγεία του, έχοντας μάλιστα επιστρέψει ήδη στην οικία του. Την ίδια ώρα, η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τον κυβερνήτη του τουριστικού σκάφους να δίνει ήδη κατάθεση στις Αρχές.

Δήλωση του κ. Βάλλη για το περιστατικό στη Μαρίνα Ζέας

Θέση για το περιστατικό πήρε ο κ. Γεώργιος Βάλλης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της απαρέγκλιτης τήρησης των μέτρων ασφαλείας:

«Βλέπουμε όλοι ότι το τουριστικό σκάφος δεν τήρησε όλους τους κανόνες ασφαλείας και αποφυγής συγκρούσεων στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να σημειωθεί ένα σοβαρό ατύχημα, όπου ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους τους συναδέλφους. Να τηρούνται κατά γράμμα οι κανόνες ασφαλείας και αποφυγής συγκρούσεων και να υπάρχει συνεχής επαγρύπνηση εν πλω. Ξεκινά η τουριστική περίοδος και η ασφάλεια στη θάλασσα πρέπει να είναι πάνω απ’ όλα, ώστε να μη ζήσουμε ξανά τέτοια επικίνδυνα περιστατικά».