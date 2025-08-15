Tον γύρο του κόσμου έκανε η φωτογραφία με τον νεαρό άνδρα που μεταφέρει στο μηχανάκι του ένα πρόβατο, για να το σώσει από την πύρινη λαίλαπα στην Αχαΐα.

Ο νεαρός πήγε εθελοντικά να βοηθήσει στο σημείο που γινόταν η κατάσβεση, και η απομάκρυνση όσων χρειάζονταν βοήθεια για να μετακινηθούν από τις φωτιές στην Αχαΐα.

Ονομάζεται Olsi Oltsakos και το -διάσημο πλέον- προβατάκι, που μετέφερε με το μηχανάκι του, απόκτησε το όνομα «Μέλπω» επειδή όση ώρα βρισκόταν πάνω στο όχημα βέλαζε, κάνοντας μεεεε.

Η «Μέλπω» είναι ένα από τα τρία προβατάκια που σώθηκαν από την καμένη έκταση και βρίσκονται πλέον ασφαλή σε vegan farm.

Στο βίντεο που ανέβασε ο Independent ο ‘Ολσι fvn;azei περνώντας με το μηχανάκι: ‘έλα κάντε λίγο άκρη, κάντε άκρη!”

Λίγο αργότερα διασώζεται από την φλεγόμενη περιοχή ένα ακόμη πρόβατο, που ονομάστηκε χαΐδευτικά «Χαλβάς», ίσως γιατί αρνιόταν να κρατηθεί όπως η «Μέλπω» από τον … σωτήρα του και μεταφέρθηκε, ξαπλωμένο στο μηχανάκι.

Ακολούθησε ένα σκυλάκι, αρκετές κότες και ένα γαϊδουράκι, που όλα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το φλεγόμενο τοπίο.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο από τις προσπάθειες των εθελοντών και τις διασώσεις των ζώων:

Οι εικόνες και τα βίντεο είναι του Θανάση Σταυράκη.