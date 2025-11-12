Στο πένθος έχει βυθιστεί μία οικογένεια στην Αχαΐα, καθώς το τρίχρονο αγοράκι της έπεσε από μάντρα και παρά τις προσπάθειες των γιατρών να το επαναφέρουν υπέκυψε στα τραύματά του.

Η τραγωδία συνέβη στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων, στη Δυτική Αχαΐα, με το παιδί να πέφτει από τοιχίο ύψους 2 μέτρων και να τραυματίζεται σοβαρά στο κεφάλι. Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν πως μαζί του έπαιζε ο 25χρονος θείος του, που επίσης τραυματίστηκε και νοσηλεύεται φρουρούμενος, αφού συνελήφθη για το δυστύχημα.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, με τη συνδρομή της Αστυνομίας, όπου έγιναν μεγάλες προσπάθειες από τους υγειονομικούς για να το κρατήσουν στη ζωή. Οι γιατροί προχώρησαν σε άμεση διασωλήνωση, όμως -σύμφωνα με πληροφορίες- το αγοράκι υπέστη ανακοπή καρδιάς. Παρότι διασωληνώθηκε άμεσα και οι γιατροί εκαναν ΚΑΡΠΑ στο παιδί για τουλάχιστον 40 λεπτά, δυστυχώς δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή. Η οικογένεια του μικρού Ανδρέα λύγισε στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του tempo24 το παιδί έπαιζε με έναν 25χρονο, συγγενή της οικογένειας, πέφτοντας μάλιστα αγκαλιασμένος μαζί του από τη μάντρα. Το παιδί φέρεται να χτύπησε στο κεφάλι από την πτώση και ο 25χρονος έπεσε, προσπαθώντας να το προστατεύσει.

Από την πτώση τραυματίστηκε και ο νεαρός, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο “Ο Άγιος Ανδρέας” και συνελήφθη καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Τραγικά πρόσωπα: οι γονείς του αγοριού, που είχαν αφήσει την επιμέλεια και την φροντίδα του στον 25χρονο γιατί οι ίδιοι βρίσκονταν στο χωράφι για αγροτικές εργασίες.

Τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο το μικρού παιδιού, διερευνά η Αστυνομία.

Επιμέλεια: Μαρ. Κορνάρου