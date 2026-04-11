Η αντίστροφη μέτρηση για την μεταφορά του Αγίου Φωτός έχει ξεκινήσει.

Παρά την τεταμένη ατμόσφαιρα που επικρατεί στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ- Ισραήλ και Ιράν, η ελληνική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι και φέτος θα εξασφαλίσει την παρουσία της στην τελετή αφής του Αγίου Φωτός στην Ιερουσαλήμ.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος δήλωσε πως «το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου θα αναχωρήσουμε με ειδική πτήση για το Τελ Αβίβ και από εκεί οδικώς στην Ιερουσαλήμ. Ο Πατριάρχης θα παραδώσει σε σύντομη τελετή το Άγιο Φως στην ελληνική αποστολή. Η επιστροφή στην Αθήνα θα γίνει με κυβερνητικό αεροσκάφος, με εκτιμώμενη άφιξη γύρω στις 19:00, ώστε να προλάβουν οι αεροπορικές εταιρείες να το διανείμουν σε όλη τη χώρα πριν τα μεσάνυχτα».

Όταν το Άγιο Φως φτάσει στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», θα διανεμηθεί μέσω προγραμματισμένων ειδικών πτήσεων των AEGEAN και Olympic Air σε 11 προορισμούς.

Οι πτήσεις έχουν ως εξής:

Αθήνα – Ζάκυνθος: ΟΑ 052, 19:30 – 20:50

Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Α3 126, 20:10 – 21:05

Αθήνα – Ιωάννινα: Α3 166, 20:10 – 21:25

Αθήνα – Μύκονος: ΟΑ 3000 (έκτακτη πτήση), 19:30 – 20:15

Αθήνα – Λήμνος: Α3 266, 19:50 – 20:50

Αθήνα – Σάμος: ΟΑ 3004 (έκτακτη πτήση), 19:30 – 20:30

Σάμος – Κως: ΟΑ 3004, 20:50 – 21:30

Αθήνα – Χίος: Α3 278, 20:35 – 21:25

Αθήνα – Καβάλα: Α3 154, 20:00 – 21:15

Αθήνα – Βόλος: ΟΑ 3002 (έκτακτη πτήση), 19:30 – 20:40

Βόλος – Κεφαλονιά: ΟΑ 3002, 21:00 – 21:50

Έτσι το Άγιο Φως θα φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και οι πιστοί θα μπορέσουν να πουν το «Χριστός Ανέστη».

Με ειδική πτήση της Aegean θα φτάσει το Άγιο φως στην Κύπρο

Η Aegean θα πραγματοποιήσει ειδική πτήση από τα Ιεροσόλυμα ως την Κύπρο, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, μεταφέροντας το Άγιο Φως.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της AEGEAN, η άφιξη της πτήσης στο αεροδρόμιο «Γλαύκος Κληρίδης» της Λάρνακας από το Τελ Αβίβ αναμένεται στις 17:00 συνοδεία εκπροσώπων της Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου στην Κύπρο που θα μεριμνήσουν για την επίσημη υποδοχή και τη διανομή του στις εκκλησίες.