Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα κινηθούν με ειδικό πρόγραμμα ως και την Τρίτη του Πάσχα. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, τροποποιήσεις στα δρομολόγια των ΜΜΜ θα ισχύσουν καθ’ όλη τη διάρκεια των ημερών του Πάσχα.

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ από σήμερα ως την Τρίτη του Πάσχα:

Κυριακή του Πάσχα

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών.

Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12,5 λεπτά από 06:00 έως 23:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα.

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά, με δρομολόγια Αεροδρομίου ανά 36 λεπτά.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Δευτέρα του Πάσχα

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών.

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά, με δρομολόγια Αεροδρομίου ανά 36 λεπτά.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Τρίτη του Πάσχα