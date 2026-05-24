Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εξέδωσε νέο, επικαιροποιημένο πλάνο σχετικά με τις ώρες συγκέντρωσης και τις διαδρομές των φιλάθλων για τον μεγάλο τελικό του EuroLeague Final Four 2026, ο οποίος διεξάγεται σήμερα, Κυριακή 24 Μαΐου στις 21:00, στο ΟΑΚΑ («TELEKOM CENTER ATHENS»).

Σε συνέχεια των αρχικών μέτρων ασφαλείας και κυκλοφορίας που είχαν ανακοινωθεί στις 21/5, η ΕΛ.ΑΣ. ξεκαθαρίζει ότι οι μετακινήσεις των οπαδών θα γίνουν με πλήρη διαχωρισμό, αυστηρή αστυνομική συνοδεία και αποκλειστικά από προκαθορισμένα σημεία.

Το χρονοδιάγραμμα των μετακινήσεων

Λόγω της διεξαγωγής του τελικού αγώνα νέων στις 18:00, οι πύλες του ΟΑΚΑ θα ανοίξουν νωρίς, από τις 15:00. Η προσέλευση των οπαδών των δύο φιναλίστ θα γίνει ως εξής:

Φίλαθλοι του Ολυμπιακού

Σημείο Συγκέντρωσης : Σταθμός ΗΣΑΠ «Φάληρο».

: Σταθμός ΗΣΑΠ «Φάληρο». Ώρα Προσέλευσης : Από τις 17:00.

: Από τις 17:00. Μετακίνηση: Αναχώρηση των συρμών για το ΟΑΚΑ στις 18:00, με απευθείας δρομολόγια χωρίς καμία ενδιάμεση στάση.

Φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης (Real Madrid)

Σημείο Συγκέντρωσης : Παναθηναϊκό Στάδιο.

: Παναθηναϊκό Στάδιο. Ώρα Προσέλευσης : Από τις 16:00.

: Από τις 16:00. Μετακίνηση: Οργανωμένη μεταφορά προς την αθλητική εγκατάσταση με λεωφορεία.

Η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζει ότι τα μέτρα ασφαλείας θα εφαρμοστούν με απόλυτη αυστηρότητα, καθολικά και χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση.

Κανένας φίλαθλος δεν θα μπορεί να πλησιάσει το γήπεδο ή τα σημεία συγκέντρωσης (Φάληρο και Παναθηναϊκό Στάδιο) αν δεν φέρει μαζί του προσωποποιημένο εισιτήριο και πρωτότυπη αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Είναι υποχρεωτική η πλήρης ταυτοποίηση των στοιχείων του κατόχου με τα δεδομένα που αναγράφονται στο εισιτήριο.

Οποιαδήποτε προσπάθεια παράκαμψης ή παραβίασης της διαδικασίας ελέγχου θα επιφέρει την άμεση απαγόρευση εισόδου, την απομάκρυνση του ατόμου από την περιοχή και την έναρξη των προβλεπόμενων νομικών διαδικασιών εις βάρος του.

Οι Αρχές καλούν τους φιλάθλους να μεταβούν έγκαιρα στα προκαθορισμένα σημεία, να συμμορφώνονται απόλυτα με τις οδηγίες των αστυνομικών και των διοργανωτών και να μην προσεγγίζουν το ΟΑΚΑ αν δεν διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός και οι καθυστερήσεις.