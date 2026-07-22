Καύσωνας με θερμοκρασίες που φτάνουν κατά τόπους έως και τους 43 βαθμούς κελσίου, έπληξε την Τετάρτη (22/7) το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Που οφείλονται όμως αυτές οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες που έχουν μετατρέψει σε καμίνι την Ελλάδα;

Σύμφωνα με το meteo, οι δυτικοί άνεμοι που εκδηλώνονται στην επικράτεια αλληλεπιδρούν άμεσα με την ορεινή μορφολογία των περιοχών από τις οποίες διέρχονται. Η συνθήκη αυτή πυροδοτεί το λεγόμενο φαινόμενο Foehn, το οποίο αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία για τους θερμούς και ξηρούς καταβάτες ανέμους, γνωστούς ευρύτερα ως «Λίβας».

Πώς δημιουργείται το φαινόμενο

To φαινόμενο Foehn εμφανίζεται όταν οι κυρίαρχες αέριες μάζες κινούνται κάθετα προς μια οροσειρά, εξαναγκαζόμενες σε απότομη ανύψωση στις προσήνεμες (ανεμοδαρμένες) πλαγιές.

Η πορεία προς την κορυφή: Καθώς ο αέρας ανεβαίνει το βουνό, η θερμοκρασία του πέφτει και η υγρασία που συμπυκνώνεται απελευθερώνεται ως βροχή ή ομίχλη. Φτάνοντας στην κορυφογραμμή, ο αέρας έχει ήδη χάσει το μεγαλύτερο μέρος της υγρασίας του.

Η κατάβαση και η θέρμανση: Στη συνέχεια, ο αέρας αρχίζει να «γλιστρά» προς την υπήνεμη (προστατευμένη) πλευρά του βουνού. Κατά την κατάβασή του, συμπιέζεται, θερμαίνεται ταχύτατα και αποκτά μεγάλη ταχύτητα.

Όταν ο αέρας φτάσει πλέον στα πεδινά, έχει μετασχηματιστεί σε έναν καυστικό, εξαιρετικά ξηρό και δυνατό άνεμο, με αισθητά υψηλότερη θερμοκρασία σε σχέση με τις γύρω περιοχές.

Ο ακραίος πυρομετεωρολογικός κίνδυνος

Η παρουσία αυτού του θερμού ρεύματος απορροφά ακαριαία την υγρασία από τη δασική βλάστηση, καθιστώντας την καύσιμη ύλη εξαιρετικά εύφλεκτη σε ελάχιστο χρόνο. Σε συνδυασμό με τις υψηλές εντάσεις των ανέμων, οι πιθανότητες εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιάς αυξάνονται σε οριακά επίπεδα.

Μεταβολή του περιβάλλοντος σε ελάχιστα λεπτά

Το στοιχείο που κάνει το φαινόμενο Foehn ιδιαίτερα επικίνδυνο είναι η αμεσότητά του. Το πυρικό περιβάλλον στην υπήνεμη πλευρά ενός βουνού μπορεί να μεταβληθεί δραματικά —από πλήρως ελεγχόμενο σε ακραία επικίνδυνο— μέσα σε διάστημα μόλις λίγων λεπτών.