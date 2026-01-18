Της Λυδίας Παππά

Στη χρήση ναρκωτικών απέδωσε το γνωστό μοντέλο την εμπλοκή της στη σπείρα με τις ληστείες σε βενζινάδικα, περίπτερα και μίνι μάρκετ στην Αττική.

Η «Ζούγκλα» αποκαλύπτει τους ισχυρισμούς της στους αστυνομικούς, μόλις της πέρασαν χειροπέδες.

Όπως υποστήριξε, διατηρούσε φιλικές σχέσεις με δύο από τους κατηγορούμενους. Τον Δ.Α., ο οποίος είχε αποφυλακιστεί το 2021 για την υπόθεση με τη δολοφονία των αστυνομικών της ΔΙΑΣ στο Ρέντη και τον Λ.Π., ο οποίος εμφανίζεται με παραβατικές συμπεριφορές τον τελευταίο χρόνο.

«Μερικές φορές βγαίναμε όλοι μαζί και κάναμε χρήση κοκαΐνης. Ενώ ήμασταν έξω και κάναμε βόλτα με το αυτοκίνητό μου, μου ζητούσαν να πηγαίνουμε σε κάποια σημεία, γιατί όπως μου έλεγαν είχαν μία δουλειά. Τα σημεία αυτά, όπως διαπίστωνα όταν φτάναμε, ήταν βενζινάδικα και αντιλαμβανόμουν ότι θα κάνουν ληστεία. Εγώ όμως ποτέ δεν συμμετείχα στις ληστείες και παρέμενα πάντα στο αυτοκίνητο σαν οδηγός. Δεν ήμουν σύμφωνη με αυτή την πράξη τους, αλλά φοβόμουν να τους πω το οτιδήποτε.»

Το μοντέλο, που ήταν και εστεμμένη σε καλλιστεία και ψυχολόγος με τηλεοπτικές συνεντεύξεις φοβόταν, όπως είπε, τον αποφυλακισμένο φίλο της, καθώς τον είχε δει να έχει ένα όπλο και η συμπεριφορά του, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ήταν βίαιη, ενώ την απειλούσε ότι θα της κάνει κακό.

«Πέντε ή έξι φορές είχε συμβεί αυτό, να πηγαίνουμε δηλαδή σε βενζινάδικα και να κάνουν ληστείες, χωρίς όμως να θυμάμαι τα σημεία και τις ημερομηνίες. Αυτές τις φορές είχαμε πάει με το αυτοκίνητο, το οποίο ανήκει στο σύζυγό μου, αλλά εγώ είμαι ο αποκλειστικός χρήστης. Επίσης, πολλές φορές κάναμε βόλτες και με το δικό μου αυτοκίνητο, χωρίς να θυμάμαι αν κάνανε ληστεία με αυτό. Ίσως να το είχαν πάρει όταν εγώ κοιμόμουν, μετά από χρήση ουσιών. Γενικά, εγώ δεν έπαιρνα χρήματα από τις συγκεκριμένες ληστείες», ισχυρίστηκε το κατηγορούμενο μοντέλο.

Τώρα αντιμετωπίζει βαριά αδικήματα όπως και τα υπόλοιπα μέλη της σπείρας. Οι Αρχές της αποδίδουν συμμετοχή σε τρεις από τις δώδεκα ληστείες, ενώ από τις συνομιλίες της προκύπτει ότι ο πρώην σύζυγός της, ήταν πυρ και μανία, καθώς είχε αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ζητούσε να του επιστραφεί το αυτοκίνητό του.

Τα μέλη της σπείρας θα απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας για 11 αδικήματα, μεταξύ των οποίων εγκληματική οργάνωση και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

