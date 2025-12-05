Οι βροχοπτώσεις αύξησαν τα διαθέσιμα νερά της ΕΥΔΑΠ, ωστόσο η υστέρηση παραμένει μεγάλη. Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις ενίσχυσαν τα αποθέματα της ΕΥΔΑΠ κατά περίπου 15 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, δίνοντας μια μικρή νότα αισιοδοξίας. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της εταιρείας, τα αποθέματα παραμένουν μειωμένα κατά σχεδόν 200 εκατομμύρια κυβικά σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Στελέχη της ΕΥΔΑΠ τονίζουν ότι παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, το πρόβλημα της λειψυδρίας εξακολουθεί να είναι έντονο. Ο σχεδιασμός για την αντιμετώπισή του προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, περιλαμβάνοντας δράσεις όπως η μεταφορά νερού από την Ευρυτανία και η δημιουργία νέων γεωτρήσεων.

Ημερ/νια ΕΥΗΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΜΟΡΝΟΣ ΥΛΙΚΗ: Σύνολο

5/12/2024 47.310.000 25.126.000 264.370.000 241.666.000 578.472.000

5/10/2025 46.545.000 18.638.000 171.651.000 162.395.000 399.229.000

5/11/2025 48.750.000 19.331.000 148.034.000 154.784.000 370.899.000

5/12/2025 39.006.000 20.093.000 177.067.000 149.604.000 385.770.000