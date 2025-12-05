Οι βροχοπτώσεις αύξησαν τα διαθέσιμα νερά της ΕΥΔΑΠ, ωστόσο η υστέρηση παραμένει μεγάλη. Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις ενίσχυσαν τα αποθέματα της ΕΥΔΑΠ κατά περίπου 15 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, δίνοντας μια μικρή νότα αισιοδοξίας. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της εταιρείας, τα αποθέματα παραμένουν μειωμένα κατά σχεδόν 200 εκατομμύρια κυβικά σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Στελέχη της ΕΥΔΑΠ τονίζουν ότι παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, το πρόβλημα της λειψυδρίας εξακολουθεί να είναι έντονο. Ο σχεδιασμός για την αντιμετώπισή του προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, περιλαμβάνοντας δράσεις όπως η μεταφορά νερού από την Ευρυτανία και η δημιουργία νέων γεωτρήσεων.

Ημερ/νια    ΕΥΗΝΟΣ     ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ    ΜΟΡΝΟΣ        ΥΛΙΚΗ:           Σύνολο

5/12/2024    47.310.000      25.126.000          264.370.000      241.666.000     578.472.000
5/10/2025    46.545.000     18.638.000          171.651.000        162.395.000     399.229.000
5/11/2025     48.750.000     19.331.000           148.034.000      154.784.000     370.899.000
5/12/2025    39.006.000     20.093.000          177.067.000      149.604.000     385.770.000

