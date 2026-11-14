Φωτογραφίες – βίντεο «Ζούγκλας»: Δανάη Μαραγκού

Οργή και απέραντη θλίψη κυριαρχούν στις τάξεις της Πυροσβεστικής μετά τη νέα τραγωδία στο Ζεφύρι Αττικής, που στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες και οδήγησε στον τραυματισμό ενός ακόμη. Τον τόνο της αγανάκτησης έδωσε με δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, Κωνσταντίνος Παπαντώνης, ο οποίος, ξεσπώντας σε λυγμούς, κατήγγειλε ευθέως την έλλειψη μέσων ατομικής προστασίας για τους άνδρες του Σώματος.

«Η φετινή χρονιά είναι από τις χειρότερες… Έχουμε χάσει 13 ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας παράλληλα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συντελέστηκε το δυστύχημα: «Υπήρχε μια στριφτή σκάλα μέσα στο κτήριο, και είχε μια εγκοπή κάτω, ένα υπόγειο, και ήταν γεμάτο από σκουπίδια και από φωτιά. Πάτησαν πάνω στη σκάλα οι συνάδελφοι και έφυγαν από το κενό».

Ο ίδιος διερωτήθηκε σε έντονο ύφος: «Δεν γίνεται να χάνουμε ανθρώπους για τα κτήρια. Πόσους νεκρούς πρέπει να δει ο Μητσοτάκης για να καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά;». Παράλληλα, έστρεψε τα πυρά του κατά του αρμόδιου Υπουργού: «Έξι χρόνια φωνάζουμε στον Τουρνά (τον Υπουργό) ότι δεν έχουν πάρει μέτρα ατομικής προστασίας οι πυροσβέστες, και αυτός, αντί να δει τι θα κάνει, μας έκανε ΕΔΕ και μας έβαλε πρόστιμο».

Το χρονικό της τραγωδίας

Το μοιραίο περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου (14/11). Περίπου στις 11:40, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο επί της οδού Κατσαντώνη, στον Δήμο Φυλής. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα 20 πυροσβέστες, με έξι οχήματα από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης και ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούσαν στο εσωτερικό του φλεγόμενου κτηρίου, υποχώρησε τμήμα του. Το αποτέλεσμα ήταν να καταπλακωθούν δύο εξ αυτών, ηλικίας 23 και 44 ετών, οι οποίοι ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε από τις αστυνομικές Αρχές ένας τρίτος πυροσβέστης, ελαφρά τραυματισμένος, ο οποίος νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Στην επιχείρηση συνέδραμαν δύο κινητές ιατρικές μονάδες και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών. Παράλληλα, οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν αν ο θάνατος των δύο ανδρών επήλθε από ασφυξία λόγω των πυκνών καπνών ή από την καταπλάκωσή τους από τα δομικά υλικά.

Μεσίστιες οι σημαίες και μηνύματα συλλυπητηρίων

Σε ανακοίνωσή της, η Πυροσβεστική κάνει λόγο για μια «εξαιρετικά δύσκολη ημέρα», τονίζοντας ότι οι δύο πυροσβέστες «έπεσαν ηρωικά στον βωμό του καθήκοντος, όταν επιχειρούσαν, πιστοί στο καθήκον, για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος».

Όπως έγινε γνωστό, θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για το δυστύχημα, ενώ, με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι σημαίες σε όλες τις υπηρεσίες θα κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους. «Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους», καταλήγει η ανακοίνωση.

Τη θλίψη του εξέφρασε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, δηλώνοντας: «Σήμερα η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους, που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος. Η σκέψη μου βρίσκεται στις οικογένειες και στους αγαπημένους τους ανθρώπους. Τους εκφράζω από καρδιάς τα βαθύτερα και ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Στον συνάδελφό τους, που διακομίστηκε στο νοσοκομείο, εύχομαι γρήγορη και πλήρη ανάρρωση».

Συλλυπητήριο μήνυμα απέστειλε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας: «Με θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο δύο νέων πυροσβεστών εν ώρα υπηρεσίας, καθώς επιτελούσαν το καθήκον τους με αυταπάρνηση. Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και στους οικείους τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος».