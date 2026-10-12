Μπορεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού για αύριο, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, η κακοκαιρία όμως έχει χτυπήσει από σήμερα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Οι εικόνες που μας έρχονται από τη Λέσβο είναι πλημμυρισμένα σοκάκια και αδιάκοπες βροχοπτώσεις.

Ειδικότερα, η Ερεσός και ο Μόλυβος βρίσκονται στο επίκεντρο των καταιγίδων, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία και αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Στη Σκάλα Ερεσού έχει καταγραφεί σημαντική αύξηση της στάθμης του ποταμού, ενώ η ισχυρή βροχή στον Μόλυβο, έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού τις αρμόδιες Αρχές.

Βίντεο από τον Μόλυβο που οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ρυάκια:

Έντονη κεραυνική δραστηριότητα στη Λήμνο

Ήδη από το βράδυ της Κυριακής 11 Οκτωβρίου καταγράφηκε έντονη κεραυνική δραστηριότητα στον ουρανό της Λήμνου.

Βίντεο από τις αστραπές στη Λήμνο:

Ασταμάτητα έπεφταν οι κεραυνοί και οι αστραπές μπροστά σε κάμερα του νησιού. Σημειώνεται πως σε κάποιο σημείο μέσα στη νύχτα ένας βροντερός κεραυνός πέφτει λίγα μέτρα μακριά από την κάμερα και το για λίγα λεπτά έπεσε το ρεύμα στο νησί.

Προβλήματα και στη Χίο

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο alithia.gr για ακόμη μια φορά πλημμύρισαν τα σπίτια στη Λεωφόρο Ενώσεως στη Χίο. Από γνωστό ξενοδοχείο του νησιού ως την είσοδο του αεροδρομίου τα προβλήματα ήταν σοβαρά.

Ειδικότερα, οι δρόμοι στα Θυμιανά μετατράπηκαν σε ποτάμια με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να αντλεί νερά από οκτώ τουλάχιστον σπίτια στα οποία έχουν προκληθεί ζημιές.

Η αστάθεια στα νησιά του Βορείου Αιγαίου αναμένεται να συνεχιστεί για το επόμενο 48ωρο. Οι καταιγίδες που έχουν ξεκινήσει ήδη να πλήττουν Λέσβο και Λήμνο ενδέχεται να ενταθούν κατά τις βραδινές ώρες.