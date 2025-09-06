Το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς θα ηχήσει την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου με τον καθιερωμένο αγιασμό, ενώ η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται για την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.

Οι εκπαιδευτικοί έχουν επιστρέψει στις σχολικές μονάδες ήδη από τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, αναλαμβάνοντας καθήκοντα και προετοιμάζοντας τις αίθουσες για την υποδοχή των μαθητών.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, το διδακτικό έτος για το 2025-2026 ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2025 και ολοκληρώνεται στις 21 Ιουνίου 2026. Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί από τις 11 Σεπτεμβρίου έως τις 15 Ιουνίου στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά. Για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα που αφορά τη λήξη των μαθημάτων και την έναρξη των προαγωγικών, απολυτήριων και πανελλαδικών εξετάσεων θα ανακοινωθεί σε επόμενη φάση.

Ώρες αγιασμού

Στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά η τελετή θα ξεκινήσει στις 08:15.

Στα Γυμνάσια και τα Λύκεια θα ακολουθήσει σε μεταγενέστερη ώρα.

Οι αργίες της νέας χρονιάς

Παρότι η σχολική χρονιά μόλις ξεκινά, ήδη πολλοί μαθητές και γονείς έχουν στραμμένο το βλέμμα στις επίσημες αργίες και τα τριήμερα που θα προσφέρουν μικρές «ανάσες» ξεκούρασης:

28η Οκτωβρίου: Η εθνική επέτειος του «ΟΧΙ» πέφτει Τρίτη. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, δημιουργώντας μαζί με το Σαββατοκύριακο ένα τετραήμερο διάλειμμα.

17η Νοεμβρίου: Η επέτειος του Πολυτεχνείου συμπίπτει με Δευτέρα, προσφέροντας ένα τριήμερο χωρίς μαθήματα.

Χριστούγεννα: Τα σχολεία θα κλείσουν την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και θα επαναλειτουργήσουν την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.

Καθαρά Δευτέρα: Το πρώτο επίσημο τριήμερο της χρονιάς θα είναι στις 23 Φεβρουαρίου.

25η Μαρτίου: Η εθνική εορτή πέφτει Τετάρτη· οι σχολικές γιορτές θα γίνουν την Τρίτη 24 Μαρτίου.

Πάσχα 2026: Η Ανάσταση θα εορταστεί στις 12 Απριλίου. Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής (17 Απριλίου). Η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών θα γίνει τη Δευτέρα 20 Απριλίου.

Πρωτομαγιά: Η γιορτή πέφτει Παρασκευή και δημιουργεί ακόμη ένα τριήμερο.

Αγίου Πνεύματος: Θα εορταστεί τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, προσφέροντας καλοκαιρινό τριήμερο.