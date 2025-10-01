Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου επιστρέφει η χειμερινή ώρα, με τους πολίτες να γυρίζουν τους δείκτες των ρολογιών τους μια ώρα πίσω.

Ειδικότερα, η αλλαγή ώρας για το 2025 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Οκτωβρίου στις 4:00 τα ξημερώματα.

Πώς καθιερώθηκε η αλλαγή ώρας

Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος το 1784 «έριξε» την ιδέα στην Αμερική, για να εξοικονομηθεί ενέργεια με τις αλλαγές του ρολογιού. Βέβαια, η σκέψη αυτή δεν εφαρμόστηκε άμεσα. Οι Γερμανοί την θυμήθηκαν πρώτοι το 1916 και γύρισαν τα ρολόγια τους. Την εποχή εκείνη μαινόταν ο 1ος Παγκόσμιος Πόλεμος και η σκέψη ήταν να εξοικονομήσουν ενέργεια, εκμεταλλευόμενοι το ηλιακό φως

Στην Ελλάδα η αλλαγή της ώρας καθιερώθηκε το 1975, όπως και στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες.

Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, η συζήτηση για κατάργηση αυτής της διαδικασίας όλο και πυκνώνει. Αιτία είναι ότι η ενέργεια που κερδίζεται το πρωί, καταναλώνεται μόλις σκοτεινιάσει νωρίτερα (λόγω αλλαγής ώρας).