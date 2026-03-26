Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να σημειωθούν από το απόγευμα της Παρασκευής (27/3) στην Αττική, καθώς ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία «Deborah» θα πλήξει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Θεόδωρου Κολυδά, ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία «Deborah» αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας τις επόμενες ώρες.

Όπως μάλιστα αναφέρει, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του ENS meteogram, η κακοκαιρία θα κάνει την εμφάνισή της στην Αττική από το απόγευμα της Παρασκευής.

Μάλιστα, ο κ. Κολυδάς προειδοποιεί ότι η πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδας στο λεκανοπέδιο είναι πιθανή, με το μέγιστο πιθανό ύψος υετού ανά 6άωρο να κυμαίνεται μεταξύ 10 και 14 mm. Ωστόσο, ο ίδιος διευκρινίζει πως το επικρατέστερο σενάριο κάνει λόγο για πιο ήπιες βροχές, της τάξεως των 2 έως 6 mm ανά εξάωρο.

Ο Θεόδωρος Κολυδάς εκτιμά πως την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται μεγαλύτερη επιδείνωση του καιρού. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 1/4 και την Πέμπτη 2/4 προβλέπονται πάνω από «30 mm βροχής».

«To χαμηλό με την ονομασια #DEBORAH θέλει προσοχή και κατά την εκτίμησή μου ίσως προκαλέσει καταιγίδα και στην Αθήνα αύριο το απόγευμα. Με βάση το ENS meteogram για την Αθήνα, την Παρασκευή 27/3 το μέγιστο πιθανό 6ωρο ύψος υετού φτάνει περίπου τα 10 έως 14 mm, αλλά το πιο πιθανό σενάριο είναι αισθητά χαμηλότερο, γύρω στα 2 έως 6 mm/6h.

Την Τετάρτη 1/4 φαίνεται η πιο αξιόλογη επιδείνωση, με μέγιστα 6ωρα περίπου 25 έως 35 mm και την Πέμπτη 2/4 επίσης έντονα φαινόμενα σε ορισμένα σενάρια, με κορυφές κοντά στα 30–33 mm/6h».

Τσατραφύλλιας: «Σε τρείς ζώνες τα πολλά νερά το επόμενο 48ωρο»

Υπάρχουν τρείς ζώνες σχετικής επικινδυνότητας όπου θα εκδηλωθούν τα περισσότερα φαινόμενα με αυξημένα ύψη βροχής, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, στην οποία δημοσιεύει και σχετικούς χάρτες:

Σταδιακή μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα το βράδυ και από τα δυτικά με βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά και θυελλώδεις νοτιο-δυτικούς ανέμους.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Αιτία αυτής της μεταβολής είναι το βαρομετρικό χαμηλό DEBORAH, που ήδη έχει σχηματιστεί βόρεια της αδριατικής, του οποίου το ψυχρό μέτωπο θα σαρώσει τη χώρα μας από τα δυτικά στα ανατολικά.

1η ζώνη : δυτική Ελλάδα (Παρασκευή ξημέρωμα)

2η ζώνη : Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο (Σάββατο μεσημέρι-Κυριακή πρωί )

3η ζώνη : Κρήτη, νότιες Κυκλάδες, Δωδεκάνησα (Σάββατο-Κυριακή πρωί)

Αττική : Θα επηρεαστεί (όχι κάτι το αξιόλογο), Παρασκευή μεσημέρι- απόγευμα.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η τάση των προγνωστικών μοντέλων, από την Τετάρτη 1 Απριλίου διαφαίνεται ισχυρή κακοκαιρία με χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά.