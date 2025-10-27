Ως γνωστόν η Ελλάδα εορτάζει κάθε χρόνο, στις 28 Οκτωβρίου, την ημέρα του ΟΧΙ στο ιταλικό τελεσίγραφο, που είναι η ημέρα εισόδου της χώρας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της ιταλικής εισβολής. Τα υπόλοιπα κράτη, σε αντίθεση με εμάς, γιορτάζουν τη λήξη του Πολέμου.

Αν ανατρέξει κάποιος στην ιστορία, μπορεί να διαπιστώσει ότι ήδη από την επόμενη χρονιά, δηλαδή την 28η Οκτωβρίου 1941, εποχή κατά την οποία η Ελλάδα τελούσε σε καθεστώς τριπλής κατοχής (γερμανικής, ιταλικής και βουλγαρικής στον βορρά), υπήρξαν εκδηλώσεις μνήμης της επετείου.

Είναι δεδομένο, και ιστορικά αποδεδειγμένο, ότι ο πρώτος εορτασμός της επετείου πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του ΕΑΜ.

Όμως ο πρώτος επίσημος εορτασμός της εθνικής επετείου έγινε μετά την απελευθέρωση της πατρίδας μας, δηλαδή την 28η Οκτωβρίου 1944, αφού προηγήθηκε η τυπική καθιέρωση της ημέρας αυτής ως ημέρας Εθνικού Εορτασμού, με διάταγμα του τότε Βασιλέως Γεωργίου Β’ που υπεγράφη στην Αθήνα στις 24 Οκτωβρίου 1944 και δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και συγκεκριμένα στο τεύχος Α΄, Φύλλο 4. –

