Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνει η εκκωφαντική έκρηξη που συνέβη χθες τη νύχτα στην ιστορική ντισκοτέκ «Jacky.O.», στην οδό Μιχαλακοπούλου στα Ιλίσια. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν θύματα, καθώς η έκρηξη έγινε σε μία από τις πιό πολυσύχναστες πλευρές της Αθήνας, σε ώρα που η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περιοχή ήταν πυκνή. Μάλιστα, το νυχτερινό κέντρο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη βρίσκεται ανάμεσα σε ξενοδοχείο και εστιατόριο και είναι μερικά μέτρα μακριά από το Hilton.



Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας» από αστυνομικές πηγές, είναι πολύ πιθανό να υπήρξε εκρηκτικός μηχανισμός, ενώ σημειώνεται ότι δεν υπήρχε φωτιά στο σημείο.

Μάλιστα, κάποιος ή κάποιοι φέρεται να πέταξαν τον εκρηκτικό μηχανισμό. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τέσσερα άτομα διέφυγαν τρέχοντας από το σημείο.

Την έρευνα ανέλαβε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.), ενώ καταθέσεις και στοιχεία συλλέγει και το Τμήμα Εκβιαστών, καθώς θεωρείται πιθανόν η έκρηξη να αφορά υπόθεση εκβίασης, ενδεχομένως από την λεγόμενη «Greek Mafia». Δεν αποκλείεται μάλιστα, το χτύπημα και η έκρηξη να ήταν προειδοποιητικού χαρακτήρα.

«Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο»

Κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι «Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο, απίστευτος. Στην αρχή λέω “κεραυνός; αποκλείεται” και μετά είδαμε τα πυροσβεστικά που έρχονταν. Φοβηθήκαμε πάρα πολύ».

Οχήματα που βρίσκονταν παρκαρισμένα έξω από το μαγαζί έχουν υποστεί υλικές ζημιές.

Σημειώνεται πως, το νυχτερινό κέντρο ήταν κλειστό καθώς λειτουργεί μόνο συγκεκριμένες βραδιές και κυρίως Παρασκευή και Σάββατο.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την έκρηξη ενώ οι αστυνομικοί του τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών εντόπισαν μικρή ποσότητα δυναμίτη και φιτίλι.