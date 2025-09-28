Η ΕΜΥ αναβάθμισε το δελτίο επιδείνωσης σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, ενώ το 112 έστειλε το Σάββατο προειδοποιητικά μηνύματα σε δέκα περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και του Ιονίου, καλώντας τους πολίτες να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα ισχυρά φαινόμενα θα διαρκέσουν έως και το βράδυ της Κυριακής, με κύρια χαρακτηριστικά τις δυνατές βροχές και καταιγίδες.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται το βράδυ της Κυριακής, στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας).

Το Σάββατο, εστάλη μήνυμα μέσω του 112 σε κατοίκους της Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, ‘Άρτας και Πρέβεζας προειδοποιώντας τους για εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στην περιοχή τους από το βράδυ του Σαββάτου έως και το βράδυ της Κυριακής και καλώντας τους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Στην παρακάτω Ομάδα Χαρτών παρουσιάζεται το εκτιμώμενο ύψος βροχής για επιλεγμένα τρίωρα, από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 27/09 έως τις μεσημεριανές ώρες της Κυριακής 28/09/2025, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, ενώ επισημαίνονται οι περιοχές που αναμένονται τα έντονα φαινόμενα.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο Χριστίνα Ρήγου, έχουμε να κάνουμε με την πρώτη κακοκαιρία του Φθινοπώρου, που θα είναι ιδιαίτερα έντονη. Το χαμηλό βαρομετρικό θα παραμείνει στο βόρειο Ιόνιο για τουλάχιστον ένα 24ωρο, δίνοντας δυνατές βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, επιμένουν τα προγνωστικά στοιχεία για ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής στη νοτιοδυτική Ελλάδα. Ξεκινούν τα ξημερώματα της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα με διαδικασία ΟΝ-OFF. Το σύστημα παρουσιάζει εμμονή στις περιοχές αυτές γι αυτό έχουμε σήμα ακόμα και για 100 τόνους νερό ανά στρέμμα.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο που δημοσιοποίησε ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς, την εξέλιξη των φαινομένων:

Η εξέλιξη του καιρού το επόμενο τριήμερο . Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο

Περισσότερα σε λίγο ζωντανά στο @Starchannelnew1 pic.twitter.com/zCJYEwrM9e — Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 27, 2025

Οδηγίες προς τους πολίτες

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

– Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

– Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

– Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

– Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων, (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

– Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτήριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

– Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

– Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

– Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

– Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

– Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

– Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης, (φώτα έκτακτης ανάγκης), μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

– Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

– Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο:

– Καταφύγετε σε κτήριο ή σε αυτοκίνητο, διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

– Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

– Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

– Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

– Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

– Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

– Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

– Αν είστε μέσα στη θάλασσα, βγείτε αμέσως έξω.

– Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Ο καιρός σήμερα

Προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ηπειρωτικά, στο Ιόνιο και πιθανόν στο Βόρειο Αιγαίο. Τα φαινόμενα τις πρωινές ώρες σε Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, νησιά του Ιονίου (Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο) και Δυτική Στερεά, θα είναι κατά τόπους έντονα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 21 βαθμούς), 15 έως 25 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 15 έως 27 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 17 έως 24 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 16 έως 25 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση, ενώ στο Ιόνιο από ανατολικές-νοτιοανατολικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ.

Λίγες νεφώσεις, βαθμιαία πυκνότερες περιμένουμε την Κυριακή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες μέτριοι 5 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση

Νεφώσεις περιμένουμε την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ.