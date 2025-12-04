Οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων σε Ρόδο, Σύμη, Τήλο και Καστελόριζο θα παραμείνουν κλειστές αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, έπειτα από αποφάσεις των Δημάρχων των τεσσάρων νησιών. Το προληπτικό αυτό μέτρο λαμβάνεται εξαιτίας της επερχόμενης έντονης κακοκαιρίας (Byron) που αναμένεται να πλήξει τις συγκεκριμένες περιοχές, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία και τα έκτακτα δελτία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Επίσης στην Κατερίνη, τα σχολεία και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης σε όλες τις δημοτικές ενότητες (Κατερίνης, Πέτρας, Πιερίων, Παραλίας, Κορινού, Ελαφίνας) θα είναι κλειστά αύριο Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου, λόγω έντονων καιρικών συνθηκών. Τόσο σήμερα (4/12) το απόγευμα, όσο και αύριο (5/12) το απόγευμα, κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε νυκτερινή βάρδια ενώ δε θα λειτουργήσουν ούτε οι Δημοτικοί Παιδικοί ούτε και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί.

Και στη Σαντορίνη, λόγω των ισχυρών ανέμων, των έντονων βροχοπτώσεων και των κινδύνων στην κυκλοφορία, ο Δήμος Θήρας, αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων ως μέτρο πρόληψης και προστασίας της ασφάλειας των μαθητών, των συνοδών και των εκπαιδευτικών.

Η αναστολή λειτουργίας αφορά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, τις δομές προσχολικής αγωγής, τα ειδικά σχολεία, καθώς και κάθε άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα που υπάγεται στις αρμόδιες τοπικές αρχές. Παράλληλα, οι δημοτικές υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένο επίπεδο ετοιμότητας, με την πολιτική προστασία να παρακολουθεί στενά την πορεία της κακοκαιρίας.

Κλειστά σχολεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί σε Μέγαρα, Μοσχάτο, Ταύρο την Παρασκευή

Την αναστολή όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και των παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών, την Παρασκευή (5/12), λόγω της κακοκαιρίας «Byron». Κλειστά θα είναι τα σχολεία και στα Μέγαρα.

Η αναστολή αφορά μόνο τους μαθητές. Για τους εκπαιδευτικούς αρμόδια είναι η Δ/νση Εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση στα σχολεία θα υπάρχει προσωπικό ασφαλείας.

Επίσης, στα σχολεία θα προσέλθουν οι καθαρίστριες και οι φύλακες των σχολείων. Παράλληλα, κλειστά θα μείνουν τα σχολεία και στα Μέγαρα. Ο Δήμος Μεγαρέων ενημερώνει ότι για προληπτικούς λόγους που σχετίζονται με την εξέλιξη των έντονων καιρικών φαινομένων, όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Μεγαρέων αύριο (3/12), θα παραμείνουν κλειστές και δε θα λειτουργήσουν. Η απόφαση αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία των ΚΔΑΠ θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Πέμπτη 4 και αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου.

Ισχυρές βροχές αναμένονται στα νησιά του Ιονίου, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, σε Αργολίδα, Λακωνία, Αρκαδία, την Αττική και τη Βοιωτία, τη Νότια Εύβοια, τις Κυκλάδες, τη Νότια Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο, από τη Χίο και νοτιότερα, και την κεντρική Μακεδονία, Ημαθία, Πιερία Χαλκιδική και ανατολική Θεσσαλία.