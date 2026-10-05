Πρόστιμο ύψους 5.032,26 ευρώ επέβαλε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ σε κοσμηματοπωλείο, το οποίο εισέπραξε 26.000 ευρώ μέσω POS για την αγορά πολυτελών ρολογιών χωρίς να εκδώσει άμεσα τη σχετική απόδειξη λιανικής πώλησης.

Η επιχείρηση ισχυρίστηκε ότι τα προϊόντα παρέμεναν στο χρηματοκιβώτιο για φύλαξη κατόπιν αιτήματος του πελάτη και ότι η παράδοση θα πραγματοποιούνταν σε μεταγενέστερο χρόνο, ωστόσο η φορολογική διοίκηση έκρινε ότι τα αγαθά είχαν ήδη τεθεί στη διάθεση του αγοραστή.

Η υπόθεση αναδεικνύει μια σοβαρή φορολογική παγίδα για τις επιχειρήσεις που καθυστερούν την έκδοση παραστατικών μετά την πλήρη εξόφληση.

Ο έλεγχος και η συναλλαγή των 26.000 ευρώ

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε, όταν ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν πελάτη να αποχωρεί από κοσμηματοπωλείο κρατώντας τσάντα με την επωνυμία της επιχείρησης.

Τα κλιμάκια διενήργησαν επιτόπιο έλεγχο, προχωρώντας σε διασταύρωση των εισπράξεων των τερματικών POS με τα εκδοθέντα φορολογικά παραστατικά λιανικής. Κατά τη διάρκεια της διασταύρωσης, αποκαλύφθηκε τραπεζική πληρωμή ύψους 26.000 ευρώ, για την οποία δεν υπήρχε η αντίστοιχη απόδειξη.

Από την πλευρά του, το κοσμηματοπωλείο ισχυρίστηκε ότι ο πελάτης είχε επιλέξει δύο ρολόγια συνολικής αξίας 54.500 ευρώ, η εξόφληση των οποίων έγινε τμηματικά με τέσσερις συναλλαγές μέσω δύο διαφορετικών τραπεζικών καρτών, 5.000 ευρώ, 8.000 ευρώ, 15.500 ευρώ και η τελική δόση των 26.000 ευρώ στις 26 Αυγούστου 2024.

Η επιχείρηση υποστήριξε ότι, παρά την πλήρη εξόφληση, τα ρολόγια παρέμεναν στο χρηματοκιβώτιο για λόγους ασφαλείας.

Η απόδειξη εκδόθηκε τελικά την επομένη του ελέγχου (27 Αυγούστου), με το κατάστημα να επικαλείται παράλληλα την ενεργοποίηση της εργοστασιακής εγγύησης κατά τη στιγμή της φυσικής παράδοσης.

Θεματοφύλακας και όχι εκκρεμής παράδοση

Η φορολογική διοίκηση και η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών απέρριψαν τους ισχυρισμούς του κοσμηματοπωλείου, κρίνοντας ότι τα αγαθά είχαν ήδη τεθεί στη διάθεση του αγοραστή.

Σύμφωνα με την απόφαση, όταν μια επιχείρηση διατηρεί στην κατοχή της εξοφλημένα προϊόντα κατόπιν αιτήματος του πελάτη, λειτουργεί πλέον ως θεματοφύλακας των αγορών του. Συνεπώς, η υποχρέωση έκδοσης της απόδειξης λιανικής δεν μετατίθεται χρονικά στην ημέρα της φυσικής παραλαβής.

Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ), στις λιανικές πωλήσεις αγαθών το φορολογικό παραστατικό εκδίδεται κατά τον χρόνο παράδοσης ή κατά την έναρξη της αποστολής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η πλήρης εξόφληση και η διαθεσιμότητα των προϊόντων συνιστούσαν ολοκλήρωση της πώλησης.

Το πρόστιμο που καταλογίστηκε ανήλθε σε 5.032,26 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί ακριβώς στον αναλογούντα ΦΠΑ 24% επί της καθαρής αξίας των 20.967,74 ευρώ της συναλλαγής των 26.000 ευρώ.

Τα λάθη της επιχείρησης και οι ισχύοντες κανόνες

Η προσφυγή του κοσμηματοπωλείου κατέρρευσε εξαιτίας δύο καθοριστικών παραλείψεων κατά τη διάρκεια του ελέγχου:

Μη έγκαιρη δήλωση των αγαθών: Η επιχείρηση δεν ανέφερε στους ελεγκτές κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου ότι τα δύο ρολόγια βρίσκονταν στο χρηματοκιβώτιο, αποστερώντας από τα όργανα τη δυνατότητα άμεσης επιβεβαίωσης. Έλλειψη εγγράφων τεκμηρίωσης: Δεν προσκομίστηκε κανένα αποδεικτικό ίχνος της συμφωνίας για μεταγενέστερη παράδοση, όπως πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής ή έγγραφη δήλωση του αγοραστή συνταγμένη κατά τον χρόνο της συναλλαγής.

Η ΔΕΔ υπογράμμισε ότι το αποδεικτικό του POS και η απόδειξη λιανικής εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Το τραπεζικό ίχνος επιβεβαιώνει την είσπραξη, αλλά δεν υποκαθιστά το φορολογικό παραστατικό.

Για την αποφυγή παρόμοιων κυρώσεων, οι επιχειρήσεις που εισπράττουν χρήματα για προϊόντα που θα παραδοθούν αργότερα οφείλουν να συντάσσουν σαφή έγγραφα (συμφωνητικά, πρωτόκολλα φύλαξης) τη στιγμή της συναλλαγής και να τα παρουσιάζουν αμέσως στα ελεγκτικά όργανα.