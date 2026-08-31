«Οι Ιλλουμινάτι μπήκαν στο μαιευτήριο και άλλαξαν το μωρό με ένα άλλο», φέρεται να είπε ο Έλληνας συλληφθείς για το βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό στο Airbnb της φρίκης στην Κυψέλη.

Ο 43χρονος αρνήθηκε κάθε σχέση με την άγρια δολοφονία του μωρού, επιμένοντας πως δεν γνωρίζει ποιος το μαχαίρωσε μέχρι θανάτου. Υποστήριξε μάλιστα πως το βρέφος δεν ήταν δικό του, καθώς το είχαν αλλάξει κατά τη διάρκεια της γέννας και ήταν δαιμονισμένο. «Κοιμόταν μία ώρα και τις άλλες 23 ώρες της ημέρας έκλαιγε», φέρεται να είπε ο 43χρονος σε αστυνομικούς.

Διώξεις άσκησε ο Εισαγγελέας – Αναμένονται εξελίξεις

Σε πρώτη φάση ασκήθηκε ποινική δίωξη και κατά των τριών κατηγορούμενων, δηλαδή της Γερμανίδας, του Έλληνα και του Αφγανού για ένα κακούργημα (την διακίνηση ναρκωτικών) και ένα πλημμέλημα (μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού).

Ωστόσο, η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος. Όταν ολοκληρωθεί η δικογραφία θα αποσταλούν τα στοιχεία στις εισαγγελικές Αρχες για να προχωρήσει η ποινική διαδικασία και για αυτό το σκέλος. Παράλληλα, οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν για την ερχόμενη Τετάρτη.

Πάνω απο 10 μαχαιριές βρέθηκαν πάνω στο μικρό του κορμάκι

Τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα δείχνουν ότι το παιδί φέρεται να έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, κατά την ιατροδικαστική εξέταση διαπιστώθηκε ότι το βρέφος έφερε περίπου 20 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Ωστόσο, η ακριβής χρονική στιγμή του θανάτου, αλλά και η ηλικία του παιδιού, δεν μπορούν προς το παρόν να προσδιοριστούν με ακρίβεια, καθώς η σορός είχε διατηρηθεί σε κατάσταση κατάψυξης.

Το προφίλ του Έλληνα και της Γερμανίδας στο διαδίκτυο

Ο 43χρονος με τα αρχικά Β. Γκ. παρουσιάζει ένα σκληροπυρηνικό προφίλ στο διαδίκτυο. Έχει φωτογραφίες με όπλα και αναρτήσεις που μιλούν για τον θεσμό της οικογένειας. Σημειώνεται ότι πολλές αναρτήσεις του είναι γραμμένες στα γερμανικά.

Ανάρτηση του Έλληνα στο διαδίκτυο για τον θεσμό της οικογένειας:

Από την άλλη η 38χρονη Γερμανίκα με τα αρχικά Χρ. Αλ. μοιράζεται πολλές στιγμές μέσω των αναρτήσεών της με τον Έλληνα, που φαίνονται αγκαλιασμένοι και αγαπημένοι.

Το χρονικό μιας τραγικής υπόθεσης

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 30 Αυγούστου, όταν ο ιδιοκτήτης διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης στην οδό Θάσου στην Κυψέλη απευθύνθηκε στην Αστυνομία, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν κατέβαλαν το μίσθωμα και παράλληλα έκαναν χρήση ναρκωτικών.

Πριν φτάσει στο σημείο το περιπολικό, ο ιδιοκτήτης συνάντησε τυχαία αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή. Τους σταμάτησε και τους ενημέρωσε για όσα είχαν προηγηθεί. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα και βρήκαν έναν 43χρονο άνδρα, την 38χρονη Γερμανίδα σύζυγό του και τρία ανήλικα παιδιά, ένα 15χρονο κορίτσι και δύο αγόρια ηλικίας 12 και 9 ετών, τα οποία το ζευγάρι δήλωσε πως είναι παιδιά του.

Στον χώρο βρισκόταν ακόμη ένας 26χρονος Αφγανός, ο οποίος φέρεται να δήλωσε ότι είναι σύντροφος της 15χρονης. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να προχωρήσουν στην προσαγωγή του 43χρονου, του 26χρονου και της 15χρονης.

Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο διαμέρισμα για να πραγματοποιήσουν κατ’ οίκον έρευνα, βρήκαν τη 38χρονη μαζί με τα δύο ανήλικα αγόρια να έχουν ετοιμάσει τις αποσκευές τους και να εμφανίζονται έτοιμοι να αποχωρήσουν. Κατά τον έλεγχο των αποσκευών, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο εύρημα: μέσα σε δοχείο υπήρχε η σορός ενός βρέφους, το οποίο είχε διατηρηθεί στην κατάψυξη. Η 38χρονη φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι το βρέφος ήταν παιδί της και ότι είχε πεθάνει περίπου οκτώ μήνες νωρίτερα.

Τα δύο εκ των τριών παιδιών φέρουν σοβαρά αφροδίσια νοσήματα

Τα τρία παιδιά της οικογένειας μεταφέρθηκαν για εξετάσεις στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου φιλοξενούνται με εισαγγελική εντολή, δηλαδή, το 15χρονο κορίτσι που είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης, ένα αγόρι 12 ετών και άλλο ένα αγόρι 9 ετών.

Οι πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα, ότι το 12χρονο αγόρι πήγε στο νοσηλευτικό ίδρυμα με συνοδεία αστυνομικών. Οι εξετάσεις που έγιναν ήδη στο 15χρονο κορίτσι και το 9χρονο αγόρι έδειξαν ότι και τα δύο παιδιά έχουν σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα (σοβαρό αφροδίσιο). Γεγονός που δείχνει πως τα παιδιά κακοποιούνταν σεξουαλικά πιθανότατα από τους ενήλικες της οικογένειας. Σημειώνεται πως και τα τρία ανήλικα είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση.

Τέλος, έχει παραγγελθεί εξέταση DNA για να αποδειχθεί αν τα παιδιά είναι όντως του ζευγαριού.