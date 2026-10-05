Περισσότερα από 14,3 εκατομμύρια ευρώ δεν δηλώθηκαν σε «Πόθεν Έσχες» κατά την πενταετία 2021- 2025.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, της οποίας επικεφαλής είναι ο πρώην αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, πραγματοποίησε ενδελεχείς και εξειδικευμένους ελέγχους.

Εντοπίστηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών, αλλά και κενών δηλώσεων «Πόθεν Έσχες», ακόμη και περιπτώσεις που η δήλωση δεν είχε υποβληθεί καθόλου.

Διαπιστώθηκε επιπλέον ότι στις δηλώσεις με ανακρίβειες είχαν δηλωθεί εισοδήματα χαμηλότερα από τα πραγματικά, με το ποσό που συνολικά αποκρύφτηκε να ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ.

Για τις κενές δηλώσεις, το ποσό έφτασε τα 11 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στις σημαντικότερες περιπτώσεις που η δήλωση για το «Πόθεν Έσχες» δεν είχε καν υποβληθεί, το ποσό ξεπέρασε τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ.

Οι αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές ανέλαβαν μία προς μία όλες τις υποθέσεις, και τα πορίσματα του ελέγχου αναμένεται να διαβιβαστούν και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, με σκοπό να προχωρήσει ο καταλογισμός των ποσών που δεν είχαν δηλωθεί, όπως θα έπρεπε.