Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια λειτουργίας της Νέας Συσκευής Απώλειας Προσανατολισμού (ΣΑΠ) του Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής, η οποία αποτελεί δωρεά της Βουλής των Ελλήνων.

Στην εκδήλωση η οποία έγινε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Όπως ενημερώνει το ΓΕΑ, στην τελετή παραβρέθηκαν επίσης ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Αθανάσιος Μπούρας, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης και ως Εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού, κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), Υποστράτηγος (ΥΙ) Γεώργιος Δημητρακόπουλος, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΣ, Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, η Διευθύντρια Νοσηλευτικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Αρχιπλοίαρχος (ΥΝ) Κωνσταντίνα Γαϊτάνου ΠΝ, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχου Δημήτριου – Ελευθέριου Κατάρα ΠΝ, μέλη του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΑ, Ταξίαρχος (ΥΙ) Ιωάννης Καπίρης, ο Διοικητής του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, Ταξίαρχος (ΥΙ) Αντώνιος Χειμώνας, Επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΑ, καθώς και προσωπικό του Νοσοκομείου.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Αρχηγός ΓΕΑ και ο Διοικητής του και, Σμήναρχος  Νικόλαος Σαρίδης, ενώ πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της νέας συσκευής.

Η συσκευή δίνει τη δυνατότητα, σε ελεγχόμενο περιβάλλον, να βιώνουν οι χειριστές τα φαινόμενα της απώλειας προσανατολισμού, να αναγνωρίζουν έγκαιρα τα συμπτώματα και να εφαρμόζουν τις σωστές διαδικασίες.

