Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε σήμερα με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, στο περιθώριο της άτυπης Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, η οποία διεξάγεται στην Αττάλεια, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο X.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα προετοιμασίας του επόμενου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν ανακοινώσεις σχετικά με την ημερομηνία διεξαγωγής Πολιτικού Διαλόγου, Θετικής Ατζέντας και Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

