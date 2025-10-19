Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχου Δημοσθένη Γρηγοριάδη, η τελετή εορτασμού της επετείου συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυση του Κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών, στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας.

Όπως αναφέρει το ΓΕΑ, το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε δοξολογία, ανάγνωση Ημερήσιας Διαταγής από τον Διοικητή της Εργοστασίου, Σμήναρχο Τριαντάφυλλο Γούδα και ξενάγηση στη στατική έκθεση.

Στην τελετή παραβρέθηκαν o Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης, Υποπτέραρχος Βασίλειος Μπρούμας, μέλη του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου, αντιπροσωπείες Αξιωματικών και Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, διατελέσαντες Διοικητές του Εργοστασίου, καθώς και εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικό, το οποίο έχει υπηρετήσει σε αυτό.

Επιμέλεια: Χρήστος Μαζάνης