Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 37ο Διεθνές Συνέδριο Διευθυντών Στρατιωτικών Ιερέων των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ και συνεργαζόμενων κρατών (International Military Chiefs of Chaplains Conference – IMCCC).

Το συνέδριο, που διοργανώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, είχε ως κεντρικό θέμα «Η ουσία του χαρακτήρα και της αποστολής των στρατιωτικών ιερέων».

Κατά την τελετή έναρξης, χαιρετισμό απηύθυνε ο Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ, Αντιναύαρχος Θεόδωρος Μικρόπουλος, υπογραμμίζοντας τον ουσιαστικό ρόλο των στρατιωτικών ιερέων στη στήριξη του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Στο συνέδριο συμμετείχαν σύνεδροι από περίπου τριάντα χώρες, καθώς και διακεκριμένοι ομιλητές, οι οποίοι ανέδειξαν τη σημασία του έργου που επιτελούν οι θρησκευτικές υπηρεσίες στο σύγχρονο στρατιωτικό περιβάλλον.

Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 με την παράθεση επίσημου αποχαιρετιστήριου δείπνου, επισφραγίζοντας την επιτυχή διεξαγωγή της διοργάνωσης και την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της στρατιωτικής ποιμαντικής μέριμνας.