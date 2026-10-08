Το Πρωτοδικείο Αθηνών άναψε το «πράσινο φως» στο αίτημα των κατοίκων της Κυψέλης, κάνοντας δεκτή την αίτηση προσωρινής διαταγής που είχαν καταθέσει. Η απόφαση υποχρεώνει την εταιρεία «Ελληνικό Μετρό» και την ανάδοχο κοινοπραξία της Γραμμής 4 να επιδείξουν όλα τα κρίσιμα τεχνικά έγγραφα, καθώς και τις σχετικές πραγματογνωμοσύνες που αφορούν την κατασκευή του έργου στην περιοχή.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια σημαντική δικαστική δικαίωση για τους κατοίκους, οι οποίοι διεκδικούν διαφάνεια και πρόσβαση στις τεχνικές λεπτομέρειες των εργασιών, που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα και τις ιδιοκτησίες τους, καθώς ρωγμές εμφανίζονται σε σπίτια και τοίχοι «χάσκουν» στις πολυκατοικίες της περιοχής.

Σε ανάρτησή του ο δικηγόρος των κατοίκων, που είχαν προσφύγει, Θανάσης Καμπαγιάννης αναφέρει ότι: «η αίτηση χορήγησης προσωρινής διαταγής επί της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων επίδειξης εγγράφων που κατέθεσαν οι πληγέντες και πληττόμενοι από τα έργα του Μετρό κάτοικοι της Κυψέλης έγινε δεκτή στο σύνολό της από την Πρόεδρο Πρωτοδικών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Οι καθών εταιρείες (Ελληνικό Μετρό ΑΕ και Κοινοπραξία “AVAX-Ghella-Alstom”) επιτάσσονται να χορηγήσουν αντίγραφα όλων των εγγράφων που οι κάτοικοι ζητούσαν με εξώδικες προσκλήσεις και οχλήσεις, μεταξύ άλλων: μελέτες των ειδικών εμπειρογνωμόνων για το 5ο μεσοδιάστημα Κυψέλη-Δικαστήρια και την επαναλειτουργία του ΤΒΜ που έχουν καταρτιστεί με επιμέλεια της Αναδόχου Κοινοπραξίας (Καββαδά, Babendererde), έγγραφα μεθόδου επανεκκίνησης, αξιολογήσεις Ελληνικό Μετρό ΑΕ, ημερολόγιο έργου, καταγραφές καθιζήσεων και εκθέσεις αξιολόγησης ΓΔΠ, μελέτες τρωτότητας όλων των επιπέδων, γεωτεχνικές μελέτες, κλπ.

Κατά τη διαδικασία εκδίκασης του αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής, πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των κατοίκων άσκησαν ο Δήμος Αθηναίων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Αναμένουμε την πλήρη συμμόρφωση της Ελληνικό Μετρό και της Αναδόχου Κοινοπραξίας στο περιεχόμενο της προσωρινής διαταγής και την άμεση παράδοση των εγγράφων».

Με την απόφαση αυτή διασφαλίζεται το δικαίωμά τους να ενημερωθούν πλήρως για τις μελέτες και τα δεδομένα πάνω στα οποία βασίζονται οι παρεμβάσεις του Μετρό στην περιοχή.