Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία αγάπης και αλληλεγγύης αναλαμβάνουν οι εργαζόμενοι του Γηροκομείου-Πτωχοκομείου Αθηνών την Τρίτη, 21 Ιουλίου. Από τις 10:00 το πρωί, θα δώσουν το παρών στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Αμαρουσίου, προκειμένου να στηρίξουν έμπρακτα όσους δοκιμάζονται.

Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά στο μήνυμά του ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γηροκομείου-Πτωχοκομείου Αθηνών:

«Βγαίνουμε στους δρόμους της πόλης μας, για να μοιράσουμε ζεστό φαγητό, είδη πρώτης ανάγκης και ένα ζεστό χαμόγελο στους άστεγους συμπολίτες μας. Η καθημερινή μας φροντίδα για την τρίτη ηλικία γίνεται τώρα μια αγκαλιά για όσους μας έχουν περισσότερο ανάγκη».

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, οι εργαζόμενοι θα καλύψουν εξ ολοκλήρου με δικά τους έξοδα την παρασκευή και προσφορά ενός μεσημεριανού γεύματος. Η βοήθεια αυτή θα διατεθεί στους ευάλωτους συνανθρώπους μας οι οποίοι υποστηρίζονται επισιτιστικά από το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Αμαρουσίου.