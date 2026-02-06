Ενοχή ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, Δημήτρης Παυλίδης, για τους τέσσερις κατηγορούμενους στην υπόθεση υποκλοπών μέσω του παράνομου λογισμικού Predator. Ο εισαγγελέας ζήτησε τη μετατροπή κάποιων πράξεων από «κατ’ εξακολούθηση» που εισάγονται σε «κατά συρροή». Εάν γίνει δεκτή από το δικαστήριο η εισήγησή του, θα έχει ως συνέπεια αυξημένες ποινές.

«Είναι αποκρυσταλλωμένο ότι είναι παράνομη η χρήση του λογισμικού στη χώρα. Παραβιάζει, βάναυσα, προσωπικά δεδομένα. Αποτελεί απειλή για τον πυρήνα του δημοκρατικού πολιτεύματος γιατί δίνει εξουσίες σε άτομα που δεν θα έπρεπε να τις έχουν… Τυχόν χρήση του από υπηρεσίες θα πρέπει να αποτελεί… σημείο αφύπνισης», τόνισε ο κ. Παυλίδης, ο οποίος σημείωσε πως είναι αδιαμφισβήτητο ότι «το Predator λειτούργησε στην επικράτεια της Ελλάδας».

Ο εισαγγελικός λειτουργός ξετύλιξε όλο το νήμα των τεχνικών και άλλων ζητημάτων της υπόθεσης, για την οποία λογοδοτούν για περισσότερους από τέσσερις μήνες ένα ζευγάρι ατόμων ξένης καταγωγής και δύο Έλληνες κατηγορούμενοι, υπεύθυνοι των εμπλεκομένων εταιρειών. Οι τέσσερις είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες που αφορούν επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, καθώς και παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Οι πράξεις, σύμφωνα με την κατηγορία, τελέστηκαν την περίοδο 2020-2021 και για τους τέσσερις κατηγορούμενους εφαρμόζεται ο ευνοϊκότερος νόμος (του 2019) που υποβάθμισε το αδίκημα της παραβίασης απορρήτου των επικοινωνιών από κακούργημα σε πλημμέλημα.

«Αν οι αποδιδόμενες πράξεις είχαν χρόνο τέλεσης λίγο αργότερα, δεν θα ήμασταν εδώ. Αυτή η υπόθεση δεν ήταν για μονομελές δικαστήριο. Φαίνεται από τον αριθμό των εγγράφων και των μαρτύρων. Εν πάσει περιπτώσει…», επεσήμανε, ως σχόλιο, ο εισαγγελέας.

Κατά την αγόρευσή του, που ήταν χωρισμένη σε ειδικότερα κεφάλαια, ο κ. Παυλίδης μίλησε λεπτομερώς για τεχνικά ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία και τις δυνατότητες του spyware, ενώ ξεδίπλωσε όλο το πλέγμα εταιρειών και προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση του Predator. Παράλληλα, υπογράμμισε, αναφερόμενος σε κάθε έναν εκ των κατηγορούμενων, ότι ο αλλοδαπός κατηγορούμενος (Ισραήλ) που φαίνεται ιδρυτής και ιδιοκτήτης της βασικής εταιρείας που εμπορεύεται το Predator, δεν έχει διαψεύσει δημοσιεύματα ότι ήταν επικεφαλής επίλεκτης μυστικής υπηρεσίας στην πατρίδα του, εξειδικευμένης στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών.

Επίσης, εξήγησε τη σχέση του δεύτερου και του τρίτου κατηγορούμενου (ελληνικής καταγωγής) με το Predator και τη βασική εταιρεία, επικαλούμενος συγκεκριμένες συναλλαγές και τιμολόγια μέσω διαφόρων εταιρικών σχημάτων, ενώ χαρτογράφησε και τη σύνδεση της τέταρτης κατηγορούμενης, αλλοδαπής συζύγου του ιδρυτή της εταιρείας που εμπορεύεται το Predator, με τη βασική εταιρεία και τις εταιρικές οντότητες που συνδέονται με το κατασκοπικό λογισμικό.

«Σεν μπορούμε να κρύψουμε ποινικά αδικήματα πίσω από εταιρικά σχήματα», είπε ο εισαγγελέας χαρακτηρίζοντας την επέμβαση στο σύστημα αρχειοθέτησης ενός smartphone, που έκανε το Predator, «έγκλημα βλάβης της ιδιωτικότητας».

Τόνισε δε, πως «τα προγράμματα τύπου Pegasus και Predator θίγουν τον πυρήνα των πιο προσωπικών δεδομένων, οικονομικά, τραπεζικά ή υγείας, μην τα υποτιμούμε αυτά», σημειώνοντας: «Όσο πιο ψηλά στην πολιτική ή οικονομική ιεραρχία είναι κάποιος, τόσο πολυτιμότερες είναι οι πληροφορίες του smartphone».

Διευκρινίζοντας πως το επίμαχο κακόβουλο λογισμικό δεν απευθυνόταν σε ιδιώτες, επεσήμανε ότι η εταιρεία που το εμπορευόταν «είχε κέρδος παρέχοντας σε ένα κράτος μια σουίτα παραποιήσεων: Η πληροφορία δεν έρχεται απλώς, αλλά γίνεται ανάλυσή της. Αυτό εξασφαλίζει περισσότερα χρήματα για την εταιρεία αλλά και μεγαλύτερη εξάρτηση του πελάτη από το οικοσύστημά της».

Για την εταιρία που εμπορεύεται το κατασκοπικό λογισμικό, με μετόχους το ζευγάρι των κατηγορουμένων, ο εισαγγελικός λειτουργός ανέφερε ότι στο καταστατικό της δηλώνει ευρύ φάσμα δραστηριότητας που μπορεί να αφορά δραστηριότητες τύπου Predator: «“Φαίνεται μία κανονική εταιρία με κάποιες ιδιαιτερότητες. Διαθέτει Μητρώο στο ΓΕΜΗ, εργαζόμενους, έδρα. Συμμετέχει σε εκθέσεις. Εν πρώτοις δεν φαίνεται για μυστική οντότητα, εν μέρει λόγω ανάγκης και εν μέρει λόγω στρατηγικής. Από την άλλη, έχει κάποια στεγανά: Υπάλληλοι παρουσιάζουν προϊόντα σε ειδικούς χώρους παρουσία μελών Ενόπλων Δυνάμεων. Οι υπάλληλοι δεν ξέρουν αν κλείστηκαν συμφωνίες για τις παρουσιάσεις που έκαναν ή πως συνδέονται τα προϊόντα. Υπάρχουν σύμφωνα εμπιστευτικότητας».

Ο κ. Παυλίδης απάντησε σε όλες τις αιτιάσεις της υπεράσπισης των κατηγορούμενων, μεταξύ αυτών και της αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων της έρευνας του Citizen Lamp. «Είναι ό,τι πιο εξειδικευμένο σε ακαδημαϊκό επίπεδο, παγκοσμίως», είπε.

Όσον αφορά στον ισχυρισμό των κατηγορουμένων ότι η αποστολή μηνυμάτων αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη και όχι απόπειρα, ο εισαγγελέας διατύπωσε αντίθετη θέση: «Από τον τρόπο λειτουργίας και την απαιτούμενη υποδομή, ο δράστης αυτό που πρέπει να κάνει είναι να κατασκευάσει το (μολυσμένο) μήνυμα και να το στείλει στον στόχο περισσότερες από μία φορές. Απαιτείται ελάχιστη ενέργεια του θύματος, δηλαδή να πατήσει το ling. Όμως ο δράστης έχει δημιουργήσει όλες τις πιθανότητες του εγκληματικού σχεδίου, το θύμα πρέπει να κάνει μια ανεπαίσθητη σύμπραξη. Η αποστολή του μολυσμένου συνδέσμου αποτελεί οπωσδήποτε απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων και όχι προπαρασκευαστική πράξη».

Η δίκη συνεχίζεται με αγορεύσεις των δικηγόρων προς υποστήριξη της κατηγορίας και εν συνεχεία των συνηγόρων υπεράσπισης.