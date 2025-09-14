Χιλιάδες πολίτες επέλεξαν το μετρό, το τραμ και τα λεωφορεία το βράδυ του Σαββάτου (13/9), στο πλαίσιο της πρώτης εφαρμογής του νέου μέτρου για 24ωρη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών κάθε Σαββατοκύριακο. Η πρεμιέρα κύλησε ομαλά, με την ανταπόκριση του επιβατικού κοινού να ξεπερνά τις προσδοκίες.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, βρέθηκε επί τόπου για να δει τις συνθήκες λειτουργίας του νέου μέτρου και την ανταπόκριση του κοινού. Μιλώντας στο ΕΡΤNews, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια.

«Από σήμερα και κάθε Σάββατο κάποιες ζωές θα σωθούν, γιατί οι νέοι θα έχουν έναν ασφαλή τρόπο να επιστρέφουν στα σπίτια τους μετά τη διασκέδαση. Αυτός είναι ο σκοπός μας: να προσφέρουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική που θα ανακουφίσει και τους γονείς που ανησυχούν», τόνισε. «Είναι δύσκολα αποδείξιμο αλλά πέρα για πέρα αληθινό ότι από σήμερα και κάθε Σάββατο κάποιες ζωές στους ελληνικούς δρόμους θα σωθούν ακριβώς επειδή οι εργαζόμενοι βάζουν τεράστια πλάτη για να έχουμε πλέον 24ωρο μετρό, 24ωρες γραμμές λεωφορείου και 24ωρο τραμ κάθε Σάββατο βράδυ. Αυτός είναι ο λόγος που το κάνουμε για να μπορέσουμε ειδικά τα νέα παιδιά να τα γυρνάμε σπίτι το βράδυ του Σαββάτου με ασφάλεια, για τους γονείς τους οι οποίοι ανησυχούν, για κάθε νέο ο οποίος να βγει Σάββατο βράδυ στην Αθήνα να διασκεδάσει και θέλει μία αξιόπιστη εναλλακτική για να μπορεί να μην ανησυχεί για τον τρόπο που θα γυρίσει», ανέφερε.

Στο ίδιο πνεύμα, ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ., Θανάσης Κοτταράς, εξέφρασε την ικανοποίησή του:

«Είμαστε χαρούμενοι γιατί για πρώτη φορά εφαρμόζεται 24ωρη λειτουργία του μετρό το Σάββατο και, ακόμη περισσότερο, γιατί χιλιάδες επιβάτες – κυρίως νέοι – αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια στις γραμμές 2 και 3, στο τραμ και στις λεωφορειακές γραμμές».

Η καθιέρωση του μέτρου αναμένεται να αλλάξει τις συνήθειες μετακίνησης στην πρωτεύουσα, δίνοντας μια ασφαλή και αξιόπιστη λύση σε όσους εργάζονται ή διασκεδάζουν τις βραδινές ώρες.