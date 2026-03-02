Αναστάτωση έχει προκαλέσει η ανάρτηση που έκανε η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα στην διαδικτυακή πλατφόρμα Χ. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη σημαντική πληροφορία που αφορά την ισχύ των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων.
Σύμφωνα με τον πίνακα που ανέβασε η ισραηλινή πρεσβεία, οι πύραυλοι του Ιράν μπορούν να φτάσουν ως την Ευρώπη.
Εντός της εμβέλειας των πυραύλων βρίσκεται η Ελλάδα, ενώ όπως φαίνεται εκτός είναι η Γερμανία, η Ισπανία, η Νορβηγία, η Σουηδία και η Γαλλία.
«Η απειλή του ιρανικού καθεστώτος δεν στρέφεται μόνο κατά του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής. Η εμβέλεια των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων εκτείνεται έως την Ευρώπη», γράφει χαρακτηριστικά.
Δείτε την ανάρτηση της ισραηλινής πρεσβείας στην Ελλάδα:
— Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) March 2, 2026