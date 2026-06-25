Ρεπορτάζ: Αρετή Δαγιάση

Βίντεο – φωτογραφίες: Δανάη Μαραγκού

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου, για τα εγκαίνια της διοργάνωσης «Ημέρες του Βιετνάμ στην Ελλάδα με θέμα «Βιετνάμ – Χο Τσι Μινχ, από Πατριώτης σε Σύμβολο Εθνικής Απελευθέρωσης», που διοργανώνεται από την Πρεσβεία του Βιετνάμ στην Ελλάδα, σε συντονισμό με το Μνημείο Χο Τσι Μινχ, το Υπουργείο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού και Έλληνες εταίρους, συμπεριλαμβανομένου του Κέντρου Τεχνών Δήμου Αθηναίων και του Κινηματογράφου New Star, βρέθηκε το zougla.gr.

Η εκδήλωση διεξάγεται από τις 24 έως τις 26 Ιουνίου 2026, στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, με πολλές και ποικίλες δραστηριότητες, από τις 11 π.μ. έως τις 7 μ.μ. με σκοπό να παρουσιάσει την εικόνα, τη χώρα και τον λαό του Βιετνάμ στο ελληνικό κοινό, αναδεικνύοντας την εικόνα του Προέδρου Χο Τσι Μινχ, μιας εξαιρετικής πολιτιστικής προσωπικότητας και ήρωα εθνικής απελευθέρωσης που τιμήθηκε από την UNESCO.

Μια σειρά από σημαντικές πολιτιστικές δράσεις αναδεικνύουν την ιστορική διαδρομή του Βιετνάμ, αλλά και τους σταθερούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας που διατηρεί η χώρα με την Ελλάδα σε βάθος χρόνου.

Η φωτογραφική έκθεση και οι ιστορικοί καμβάδες

Κεντρικό σημείο του προγράμματος αποτελεί η θεματική φωτογραφική έκθεση με τίτλο «Από τον πατριώτη νεαρό Νγκουγιέν Τατ Ταν στο σύμβολο της εθνικής απελευθέρωσης Χο Τσι Μινχ».

Η έκθεση αποτυπώνει την επαναστατική πορεία του Προέδρου Χο Τσι Μινχ, εστιάζοντας στην καθοριστική συνεισφορά του στον αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία της χώρας του και την παγκόσμια ειρήνη.

Παράλληλα, το κοινό έχει την ευκαιρία να περιηγηθεί σε ένα πλούσιο αρχειακό υλικό που περιλαμβάνει σπάνιες εικόνες και έγγραφα που τεκμηριώνουν τις διμερείς σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ Βιετνάμ και Ελλάδας σε διάφορες ιστορικές περιόδους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ξεχωριστή συλλογή από προπαγανδιστικούς πίνακες της περιόδου του πολέμου του Βιετνάμ.

Τα έργα αυτά, φιλοτεχνημένα σε μεγάλους καμβάδες, αποτελούν δημιουργίες του κ. Πλάτωνα – Αλέξη Χατζημιχάλη, ο οποίος υπηρέτησε ως ο πρώτος Πρέσβης της Ελλάδας στο Βιετνάμ.

Πολύτιμη εκδοτική προσπάθεια για το ελληνικό κοινό

Στο πλαίσιο των ίδιων εκδηλώσεων, ιδιαίτερη αξία για τους Έλληνες μελετητές και αναγνώστες, έχει η κυκλοφορία της ελληνικής μετάφρασης του βιβλίου «Χο Τσι Μινχ, κείμενα από το 1920 έως το 1969».

Το βιβλίο αποτελεί μια συλλογική και προσεγμένη έκδοση, η οποία υλοποιήθηκε μέσα από τη συνεργασία του κινηματογραφικού στούντιο «New Star» και του Εκδοτικού Οίκου «The Gioi», έχοντας την ενεργό υποστήριξη της Πρεσβείας του Βιετνάμ στην Ελλάδα.

Τα εγκαίνια της εκδήλωσης

Σε μια φαντασμαγορική βραδιά εξελίχθηκαν τα εγκαίνια της εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 24 Ιουνίου.

Στην ομιλία της, η Πρέσβειρα του Βιετνάμ στην Ελλάδα κα. Φαμ Τι Θου Χουόνγκ αρχικά καλώς όρισε και ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους στην εκδήλωση.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις αξίες που μοιράζονται από κοινού οι δύο χώρες και εστίασε στη φιλία των δύο χωρών, λέγοντας «Το Βιετνάμ και η Ελλάδα, αν και γεωγραφικά μακριά, μοιράζονται πολλές κοινές αξίες: την αγάπη για την ειρήνη, μια βαθιά φιλοδοξία για ανεξαρτησία και ελευθερία, ένα ισχυρό πνεύμα πατριωτισμού και μια ακλόνητη αποφασιστικότητα για την υπεράσπιση της πατρίδας και της πολιτιστικής ταυτότητας.

Αυτές οι κοινές αξίες έχουν προσφέρει μια στέρεη βάση για τη φιλία και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των δύο λαών των δύο χωρών μας, εδώ και πολλές δεκαετίες.»

Η ίδια αναφέρθηκε στο σκοπό της εκδήλωσης, καθώς και στο πρόγραμμα της εκδήλωσης, λέγοντας: «Το θέμα των φετινών “Ημερών Βιετνάμ” επιλέχθηκε για να γνωρίσει στους Έλληνες και διεθνείς φίλους τη ζωή, τις σκέψεις και την κληρονομιά του Προέδρου Χο Τσι Μινχ, τον οποίο η UNESCO τίμησε ως Ήρωα της Εθνικής Απελευθέρωσης και Εξέχουσα Προσωπικότητα του Πολιτισμού του Βιετνάμ. Αποτελεί επίσης σύμβολο της προσδοκίας για εθνική απελευθέρωση, εμπνέοντας κινήματα για ανεξαρτησία, δικαιοσύνη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο.

Θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου εκτίμηση για τη συνδιοργάνωση αυτής της εκδήλωσης στον Χώρο Μνήμης του Προέδρου Χο Τσι Μινχ στο Προεδρικό Μέγαρο, που υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού του Βιετνάμ, ο οποίος έφερε σε αυτή την εκδήλωση τη θεματική έκθεση φωτογραφίας “Από τον νεαρό πατριώτη Νγκουγιέν Τατ Θανχ στον Χο Τσι Μινχ – Ένα Σύμβολο Εθνικής Απελευθέρωσης”, που αποτελεί και το κυριότερο σημείο του σημερινού προγράμματος.

Επίσης, εκτίθενται φωτογραφίες και αρχειακό υλικό για τη φιλία και τη συνεργασία μεταξύ Βιετνάμ και Ελλάδας, αποτυπώνοντας τη θετική εξέλιξη των διμερών σχέσεων και τους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο κρατών και λαών μας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, έχουμε επίσης τη χαρά να παρουσιάσουμε μια επιλογή από βιετναμέζικες αφίσες προπαγάνδας (πολιτικής τέχνης) από μια συλλογή που αναπαράχθηκε σε μεγάλο μέγεθος με πρωτοβουλία του κυρίου Πλάτωνα…»

Σε δηλώσεις της η Πρέσβειρα του Βιετνάμ μιλώντας για την εκδήλωση αναφέρει: «Η σημερινή μέρα είναι η “Ημέρα του Βιετνάμ” για το 2026. Η μέρα αυτή περιλαμβάνει τόσο πολιτιστικά, με αποκορύφωμα την έκθεση για τον Πρόεδρο Χο Τσι Μινχ, είναι για να μάθει ο ελληνικός λαός για τον Πρόεδρο και για όλη τη ζωή του», ενώ όσον αφορά τον λόγο που θα πρέπει οι Έλληνες να γνωρίζουν για τον Βιετναμέζο Πρόεδρο Χο Τσι Μινχ απαντά: «Παρόλο που η Ελλάδα με το Βιετνάμ απέχουνε πολλά χιλιόμετρα μακριά, όμως οι δύο χώρες έχουνε πάρα πολλά κοινά. Κοινό και οι δύο χώρες μάχονται για την ειρήνη, για την ελευθερία, για την ανεξαρτησία. Αυτές είναι οι αξίες που αντιπροσώπευε ο Πρόεδρος Χο Τσι Μινχ και γι’ αυτό θα έλεγα ότι είναι ένα παράδειγμα όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο. Παράδειγμα για την ειρήνη, την παγκόσμια, για την ελευθερία και για την ανεξαρτησία.»

Σχετικά με τις διπλωματικές και διμερείς σχέσεις σημειώνει: «Οι σχέσεις Ελλάδας και Βιετνάμ υπήρξαν από πολλά χρόνια. Οι διπλωματικές σχέσεις, οι επίσημες, πέρυσι το 2025 συμπληρώθηκαν τα 50 χρόνια διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Βιετνάμ. Στις αρχές του 2026 υπήρξε ανταλλαγή αντιπροσωπειών, επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Βουλής της Ελλάδας στο Βιετνάμ. Ευχόμαστε να υπάρξουνε και περισσότερες επίσημες ανταλλαγές περισσότερων επίσημων αντιπροσωπειών και ελπίζουμε και στο μέλλον, οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Βιετνάμ, να βελτιωθούν και σε άλλους τομείς, όπως είναι το εμπόριο, στον τομέα της εργασίας των εργατών, των εργαζομένων, και σε άλλους τομείς όπως είναι η οικονομία και περαιτέρω.»

Τέλος, όσον αφορά στη συνεργασία των δύο χωρών, στον τομέα της Μετανάστευσης & Εργασίας και το πρόσφατο ραντεβού της με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη σημειώνει: «Ναι, όντως είχα μία πρόσφατη επίσκεψη, συνάντηση με τον κύριο Υπουργό Μετανάστευσης. Συζητήσαμε για θέματα συνεργασίας και τη δυνατότητα υπογραφής του Μνημονίου συνεργασίας. Είμαστε σε καλό δρόμο, έχουν συζητηθεί κάποιοι όροι και ευελπιστούμε να προχωρήσει»

Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις της Πρέσβειρας του Βιετνάμ:

Η Διευθύντρια του Χώρου Μνήμης του Προέδρου Χο Τσι Μινχ στο Περιβάλλον του Προεδρικού Μεγάρου κα Le Thi Phuong, πραγματοποίησε επίσης ομιλία στην οποία επισήμανε την αξία της εκδήλωσης τόσο για τους Έλληνες, όσο και για τους Βιετναμέζους συμπατριώτες της, που ζουν στην Ελλάδα.

Η ίδια είπε: «Θα ήθελα να σας απευθύνω τους θερμότερους χαιρετισμούς μου και την ειλικρινή μου εκτίμηση σε όλους τους διακεκριμένους προσκεκλημένους για τη σημαντική παρουσία σας εδώ σήμερα.

Η σημερινή θεματική έκθεση όχι μόνο παρουσιάζει τη ζωή και την επαναστατική πορεία του Προέδρου Χο Τσι Μινχ, ήρωα της Εθνικής Απελευθέρωσης του Βιετνάμ και εξέχουσας προσωπικότητας του πολιτισμού, αλλά αναπαριστά επίσης με ζωντανό τρόπο το αξιοσημείωτο πνευματικό και ιδεολογικό του ταξίδι. Η ένδοξη ζωή και η καριέρα του έγιναν ένα εξαιρετικό σύμβολο της αποφασιστικότητας ολόκληρου του έθνους και συνέβαλαν σημαντικά στον κοινό αγώνα των λαών για ειρήνη, εθνική ανεξαρτησία, δημοκρατία και κοινωνική πρόοδο.

Αναλογιζόμενος την ιστορική διαδρομή του Βιετνάμ και τη διαρκή σημασία της ιδεολογικής κληρονομιάς του Προέδρου Χο Τσι Μινχ για την ανάπτυξη και τη διεθνή ενσωμάτωση της χώρας, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος του Βιετνάμ και Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, Το Λαμ, επιβεβαίωσε ότι: Όσο μεγαλύτερος και πιο ιστορικός είναι ο μετασχηματισμός, τόσο πιο σταθερά πρέπει να υποστηρίζουμε τη σκέψη του Προέδρου Χο Τσι Μινχ. Όσο περισσότερο προχωράμε στο μονοπάτι του εκσυγχρονισμού, τόσο πιο βαθιά πρέπει να επιστρέφουμε στις θεμελιώδεις αξίες που άφησε πίσω του.

Πέρα από τον ρόλο της στην περαιτέρω ενίσχυση των διμερών διπλωματικών σχέσεων, αυτή η έκθεση είναι επίσης αφιερωμένη στη βιετναμέζικη κοινότητα που ζει, σπουδάζει και εργάζεται στην Ελλάδα. Ελπίζουμε ότι θα εμπνεύσει ένα ισχυρότερο αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας, πατριωτισμού και σύνδεσης με την πατρίδα ανάμεσα στους Βιετναμέζους του εξωτερικού.

Μέσα από αυτή την έκθεση, κατανοούμε περισσότερα για τον Πρόεδρο Χο Τσι Μινχ, ο οποίος χαίρει του σεβασμού των Βιετναμέζων αλλά και ολόκληρου του κόσμου…»

Η Διευθύντρια του Κέντρου Τεχνών του Δήμου Αθηναίων κα Αναστασία Μιχαλοπούλου στην ομιλία είπε:

«H έναρξη των “Ημερών Βιετνάμ στην Ελλάδα” είναι ένα πολιτιστικό γεγονός μεγάλης σημασίας για την πόλη μας. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, η Αθήνα γίνεται μια ζωντανή γέφυρα που φέρνει πιο κοντά δύο λαούς οι οποίοι μοιράζονται μια πλούσια ιστορία, κοινές αξίες και μια διαρκή δέσμευση στα ιδανικά της ελευθερίας και της εθνικής ανεξαρτησίας.

Το κεντρικό θέμα αυτής της εκδήλωσης είναι αφιερωμένο στον Πρόεδρο Χο Τσι Μινχ, μια εμβληματική προσωπικότητα της παγκόσμιας ιστορίας, που τιμήθηκε από την UNESCO ως ήρωας της εθνικής απελευθέρωσης και ως μια εξέχουσα προσωπικότητα του πολιτισμού. Η έκθεση αναδεικνύει την αξιοσημείωτη διαδρομή του και τη συνεισφορά του στην ειρήνη και τη διεθνή κατανόηση.

Μέσα από αυτή τη μοναδική φωτογραφική έκθεση, τα ιστορικά έγγραφα που εκτίθενται και μια πολύτιμη συλλογή πινάκων πολιτικής τέχνης (αφισών προπαγάνδας) από τον πρώτο πρέσβη της Ελλάδας στο Βιετνάμ, τον κύριο Πλάτωνα-Αλέξη Χατζημιχάλη, το ελληνικό κοινό έχει μια σπάνια ευκαιρία να εξερευνήσει την ιστορική μνήμη του Βιετνάμ και να ανακαλύψει τις ζωντανές παραδόσεις, τη μουσική και τη γαστρονομία του.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες σε όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της πολυπρόσωπης εκδήλωσης. Παρά τη γεωγραφική απόσταση μεταξύ των δύο χωρών μας, οι λαοί μας συνδέονται με ισχυρούς πολιτιστικούς δεσμούς.

Η σχέση μας υπήρξε, παραμένει και θα συνεχίσει να είναι θερμή και στενή, αποδεικνύοντας ότι η πολιτιστική κληρονομιά είναι το ισχυρότερο θεμέλιο για την εμβάθυνση της αμοιβαίας…».

Δείτε βίντεο από τις ομιλίες της Πρέσβειρας του Βιετνάμ κα. Φαμ Τι Θου Χουόνγκ (Pham Thi Thu Huong), την κα Le Thi Phuong και την κα Αναστασία Μιχαλοπούλου:

Η παραδοσιακή μουσική από Βιετναμέζους μουσικούς με χειροποίητα παραδοσιακά μουσικά όργανα φτιαγμένα από μπαμπού, κατέκλεισε τον χώρο «ταξιδεύοντας» τους παρευρισκόμενους και προσθέτοντας μια χαλαρή και ευχάριστη νότα στο περιβάλλον.

Δείτε το Βίντεο:

Οι εκλεκτοί καλεσμένοι έκαναν ξεκάθαρο με τις ομιλίες τους, το μήνυμα που ήθελε να περάσει η Πρεσβεία του Βιετνάμ, μέσα από την προσωπικότητα του επαναστάτη Προέδρου Χο Τσι Μινχ, στην εκδήλωση.

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκε και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας που απεύθυνε λόγο στον οποίο ξεχώρισε τη θεματική φωτογραφική έκθεση με τίτλο “Από τον πατριώτη νεαρό Νγκουγιέν Τατ Θανχ στο σύμβολο της εθνικής απελευθέρωσης Χο Τσι Μινχ”, αφιερωμένη στον ηγέτη του λαού του Βιετνάμ.

Ο ίδιος επεσήμανε την σπουδαιότητα των διπλωματικών εκδηλώσεων αφού σύμφωνα με τον ίδιο διανύουμε μια περίοδο κατά την οποία «βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια αναθεώρησης της ιστορίας, με στόχο την ενοχοποίηση των λαϊκών αγώνων και τη συκοφάντηση των επαναστατικών παραδόσεων».

Τέτοιου είδους εκδηλώσεις «επιβεβαιώνουν ότι ο ιμπεριαλισμός δεν είναι ανίκητος, ότι οι λαοί έχουν τη δύναμη και μπορούν να γίνουν κύριοι του πεπρωμένου τους», τόνισε.

Δείτε βίντεο από το λόγο του κ. Κουτσούμπα:

Από τη μεριά του ο Βελισσάριος Κοσιβάκης, μέλος της New Star Group μιλώντας για τα βιβλία «Χο Τσι Μινχ, κείμενα από το 1920 έως το 1969», ανέφερε:

«Eίναι δύο βιβλία τα τελευταία που βγήκανε, με επιλεγμένα κείμενα από το έργο του Χο Τσι Μινχ και έτσι μπορούνε οι Έλληνες πια να γνωρίσουνε στα ελληνικά το έργο αυτού του σπουδαίου συντρόφου και καθοδηγητή».

Δείτε βίντεο από την ομιλία του Βελισσάριου Κοσιβάκη:

Δήλωση του Βελισσάριου Κοσιβάκη:

Μέσω της ξενάγησης στο χώρο οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να δουν εικόνες που επιβεβαιώνουν τις καλές διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Βιετνάμ ανά τα χρόνια, αλλά και να περιηγηθούν ανάμεσα σε πίνακες οι οποίοι αποτελούν δημιουργίες του πρώτου Έλληνα Πρέσβη της Ελλάδας στο Βιετνάμ Πλάτωνα – Αλέξη Χατζημιχάλη, ο οποίος ολοκλήρωσε τη λαμπρή διπλωματική του σταδιοδρομία το 2016.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τους καλεσμένους να απολαμβάνουν βιετναμέζικα παραδοσιακά φαγητά και γλυκά.