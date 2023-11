Πρέσβειρα Ιταλίας: «Είναι ξεκάθαρο, και στη γαστρονομία, ότι η Ιταλία και η Ελλάδα ανήκουν στην ίδια οικογένεια»

Οι εορτασμοί της 8ης Εβδομάδας της Ιταλικής Κουζίνας στον Κόσμο" στην Αθήνα, είχαν ξεκινήσει την περασμένη Παρασκευή 10 Νοεμβρίου με την έκθεση That's IT – eat, be well, love Italy, που σχεδιάστηκε και διοργανώθηκε από την Myth euromed και προώθησε η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα με την υποστήριξη του νεοσύστατου γραφείου της ITA - Italian Trade Agency στην Αθήνα και τη τεχνική υποστήριξη της Global Foods, της Gelateria Oggi και του Treviso Comic Book Festival...