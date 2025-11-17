Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας, συνέλαβαν τα ξημερώματα της Κυριακής (16/11) έναν Έλληνα ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας, σχετικά με την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το epirus post, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού μέθης 16χρονης μαθήτριας, η οποία είχε μεταφερθεί νωρίς το πρωί της ίδιας ημέρας, στο νοσοκομείο. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η ανήλικη είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ νωρίτερα, στο συγκεκριμένο κατάστημα.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας. Η 16χρονη, στην οποία παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Πηγή: epiruspost