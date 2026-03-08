Νεκρός ανασύρθηκε ένας 40χρονος άνδρας από τη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού της Πρέβεζας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Το περιστατικό έγινε γνωστό όταν περαστικοί αντιλήφθηκαν την παρουσία του ανθρώπου στο νερό και ειδοποίησαν το Λιμενικό Σώμα και την Αστυνομία. Ο άνδρας ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε χωρίς καθυστέρηση στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για κάτοικο της ευρύτερης περιοχής.

Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στο νερό για ώρες, πιθανότατα από τις 3 ή τις 4 τα ξημερώματα.

Οι πρώτες ενδείξεις δεν παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, με τις Αρχές να στρέφουν την έρευνα κυρίως στα ενδεχόμενα της αυτοχειρίας ή κάποιου ατυχήματος.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν μετά την ιατροδικαστική εξέταση που έχει διαταχθεί.