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Συνελήφθησαν από τις αστυνομικές αρχές δύο άτομα στην Πρέβεζα, κατηγορούμενα για υπεξαίρεση σακιδίου και παράνομες αναλήψεις χρημάτων.

Η κινητοποίηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας οδήγησε στην εξιχνίαση της υπόθεσης και στη σύλληψη ενός άνδρα και μιας γυναίκας στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και της απάτης με υπολογιστή.

Η καταγγελία για το σακίδιο και η απώλεια των 1.000 ευρώ

Η υπόθεση ξεκίνησε το απόγευμα του Σαββάτου, 4 Ιουλίου, μετά από την καταγγελία μιας γυναίκας, η οποία προσήλθε στις αστυνομικές αρχές της Πρέβεζας και κατήγγειλε την απώλεια του προσωπικού της σακιδίου.

Μέσα στην τσάντα υπήρχαν διάφορα προσωπικά αντικείμενα, καθώς και τρεις τραπεζικές κάρτες.

Λίγη ώρα μετά την απώλεια, η παθούσα άρχισε να δέχεται ειδοποιήσεις για αναλήψεις μετρητών.

Όπως διαπίστωσε, οι δράστες είχαν ήδη προλάβει να χρησιμοποιήσουν τις κάρτες της σε ΑΤΜ τραπεζών, αφαιρώντας συνολικά το ποσό των 1.000 ευρώ.

Η γυναίκα ενημέρωσε αμέσως τους αστυνομικούς για τις παράνομες συναλλαγές.

Η έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας οδήγησε γρήγορα στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δύο κατηγορουμένων.

Ακολούθησαν έρευνες στις κατοικίες των δραστών, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν το χρηματικό ποσό των 920 ευρώ.

Τα χρήματα αυτά επιστράφηκαν άμεσα στην νόμιμη κάτοχό τους.

Η προανάκριση για το περιστατικό ολοκληρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Πρέβεζας και οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται πλέον στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας προκειμένου απολογηθούν.