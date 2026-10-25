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Σοβαρές υλικές ζημιές προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής (25/10), σε διώροφη μονοκατοικία στη Βαλανιδοράχη Πρέβεζας, έπειτα από πτώση κεραυνού.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, ο κεραυνός χτύπησε τη στέγη, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες ο δεύτερος όροφος, καταστρέφοντας ολοσχερώς τη σοφίτα και προκαλώντας εκτεταμένες φθορές στον πρώτο όροφο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί, καθώς οι ιδιοκτήτες του ακινήτου είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.

Παράλληλα, μαρτυρίες αναφέρουν πως ένας δεύτερος κεραυνός έπληξε την ευρύτερη περιοχή, προκαλώντας βλάβες σε ηλεκτρικές συσκευές και άλλων κατοικιών.

 

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