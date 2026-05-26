Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (26/05), με γυναίκα που έπεσε από μπαλκόνι στην Πρέβεζα.

Λίγο μετά τις 16:00, μια 34χρονη εντοπίστηκε αιμόφυρτη στο οδόστρωμα στην διασταύρωση των οδών Ασκληπιού και Δωδώνης, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι έσπευσαν να την βοηθήσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 34χρονη μητέρα δύο παιδιών διέμενε σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου πολυκατοικίας. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η νεαρή γυναίκα έπεσε από το μπαλκόνι της οικίας της παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Ειδικότερα, άμεσα ειδοποιήθηκαν Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για το περιστατικό, και βρέθηκαν στο σημείο του δυστυχήματος.

Στη συνέχεια, το ασθενοφόρο μετέφερε την 34χρονη στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας. Η κατάσταση της υγείας της από την πρώτη στιγμή κρίθηκε ιδιαιτέρως κρίσιμη, καθώς η μητέρα δύο παιδιών έφερε βαρύτατα τραύματα από την πτώση.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί και λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Σημειώνεται ότι η νεαρή μητέρα βρισκόταν μόνη της στο σπίτι την ώρα του τραγικού περιστατικού.

Ο θάνατος της 34χρονης βύθισε ολόκληρη την τοπική κοινωνία στο πένθος, καθώς η νεαρή ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στους κατοίκους της περιοχής.

Την προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας. Οι Αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.

